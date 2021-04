Cesare San Mauro è il compagno di Angela Melillo, naufraga all’Isola dei Famosi 2021. La showgirl è molto riservata sul fidanzato e in generale si sa poco sulla loro storia. Ma chi è Cesare San Mauro?

Isola dei Famosi, tutto su Cesare San Mauro

Cesare San Mauro è nato a Roma il 29 agosto del 1956. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza col massimo dei voti all’Università La Sapienza di Roma nel 1981, si è specializzato come avvocato cassazionista, e si è iscritto all’Albo nel 1985. Oggi esercita la professione nel suo studio a Roma. Parallelamente, è professore associato all’Università La Sapienza, dove insegna Diritto dell’Economia.

Si tratta di una delle personalità di spicco del panorama forense contemporaneo. Infatti, si è occupato di numerose pubblicazioni, scrive su varie riviste del settore e spesso è ospite a diversi programmi televisivi e radiofonici. Inoltre, è anche Consulente del Presidente della Regione Lazio in materia di Società a partecipazione pubblica. Una curiosità: nel 2013 si è candidato al Senato per la Regione Lazio come candidato di Centro Democratico.

Cesare San Mauro chi è: interessi e vita privata

Cesare San Mauro è molto riservato. Sulla sua vita privata si sa molto poco, se non che è il compagno di Angela Melillo.

Anche sul suo profilo Instagram condivide pochissime foto personali, la maggior parte sono legate al lavoro. Tuttavia, scorrendo i suoi post, emergono alcune delle sue passioni e dei suoi interessi. Innanzitutto, è una persona molta attiva, soprattutto nel territorio romano. Infatti, è Segretario Generale della Fondazione Roma Europea dal 2001, ed è uno dei componenti del Comitato di Patronato della Fondazione CEIS. Inoltre, è un grande sportivo, in particolare appassionato di calcio e tifoso della Roma. Numerose, infatti, le foto che lo ritraggono allo stadio Olimpico con altri tifosi come Carlo Verdone, e anche con Francesco Totti.

La sua personalità di spicco è evidenziata anche sia dalle foto che lo ritraevano anni fa con Giulio Andreotti, sia da quelle del suo incontro con papa Francesco.

