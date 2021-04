Come ogni giovedì anche oggi 15 aprile 2021 tornano le estrazioni del Lotto che coinvolgono tanti italiani. La lotteria metterà in palio i suoi premi con i sorteggi dei numeri dalle ore 20:00, quando nelle sedi di Roma, Napoli e Milano saranno effettuate le estrazioni.

Estrazioni Lotto: i dati di martedì 13 aprile 2021

Anche martedì 13 aprile 2021 si sono tenute come di consueto le estrazioni del Lotto a partire dalle ore 20:00 nelle sedi di Roma , Milano e Napoli.

Le urne hanno saputo regalare delle soddisfazioni ai giocatori che hanno partecipato, donando delle vincite in tutte le regioni d’Italia.

La tabella sottostante riporta tutte il totale delle vincite messe a segno martedì 13 aprile 2021 che si sono verificate regione per regione, riportando anche l’ammontare delle vincite:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,515 136.170,00 € BASILICATA 1,264 28.730,00 € CALABRIA 3,820 146.871,00 € CAMPANIA 10,490 448.796,00 € EMILIA ROMAGNA 10,436 370.296,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,192 101.937,00 € LAZIO 12,018 436.009,00 € LIGURIA 5,490 137.038,00 € LOMBARDIA 29,828 907.667,00 € MARCHE 3,495 111.321,00 € MOLISE 680 23.275,00 € PIEMONTE 11,751 366.781,00 € PUGLIA 12,403 356.541,00 € SARDEGNA 4,843 165.752,00 € SICILIA 12,070 400.565,00 € TOSCANA 6,173 235.633,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,615 63.087,00 € UMBRIA 1,640 61.024,00 € VALLE D’AOSTA 322 12.666,00 € VENETO 12,431 407.424,00 €

Estrazioni Lotto: le statistiche

Sono tante le statistiche legate alle estrazioni delle lotterie ed in particolare a quella del Lotto.

Da sempre queste affascinano i giocatori e spesso arrivano ad influenzare le giocate che vengono effettuare. Le statistiche più seguite ed amate riguardano i numeri maggiormente ritardatari e quelli maggiormente frequenti. Vediamo nel dettaglio i 10 maggiori numeri ritardatari.

Il capofila di questa statistica risulta essere il numero 73 sulla ruota di Firenze.

Nella tabella seguente tutti i primi 10 maggiori ritardatari assoluti:

Firenze 73 114 Nazionale 66 111 Venezia 9 97 Firenze 24 90 Bari 4 86 Cagliari 4 83 Cagliari 46 81 Genova 83 79 Nazionale 22 78 Genova 9 77 A sinistra; RUOTA, al centro: NUMERO, a destra; ESTRAZIONI.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.