Fuoco e fiamme in quel de L’Isola dei Famosi dove la fame continua a farsi sentire rendendo sempre più nervosi i naufraghi. Se dapprima Tommaso Zorzi, opinionista di questa edizione, aveva lamentato l’assenza di dinamiche in quel delle Honduras, ora sicuramente non mancano con continui scontri e litigi che animano quotidianamente il reality. L’ultimo scontro sembra essere avvenuto tra i naufraghi Gilles Rocca e la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani.

È guerra all’Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Fariba Tehrani

Il diverbio si può dire avesse avuto inizio prima dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 12 aprile, e che nel corso della diretta abbia solamente trovato il suo apice, culminato con la nomination di Gilles Rocca rivolta alla naufraga Fariba Tehrani.

Una nomination che la madre di Giulia Salemi non ha affatto digerito, osservando come questa sia poi stata sommariamente unanime tanto da portarla dritta al televoto per la prossima eliminazione.

Fariba Tehrani si sfoga con Gascoigne: “Vogliono farti fuori“

Molto toccata dall’accaduto Fariba Tehrani ha pensato di riversare l’arrabbiatura sfogandosi con il naufrago Paul Gascoigne al quale avrebbe volutamente riferito parole che avrebbe sentito sui suoi riguardi da parte di Gilles Rocca, Valentina Persia e Angela Melillo: “Questa volta votiamo Brando e lo facciamo fuori e la prossima volta votiamo Paul“, ha riferito la Tehrani all’ex calciatore a riprova di come alcuni naufraghi sull’Isola tramino alle spalle di altri.

“A me non frega un ca**o di cosa hanno detto, veramente“, è stata però la disinteressata risposta di Gascoigne che sarebbe diventato “inopportuno” agli occhi degli altri naufraghi proprio per il numero delle parolacce che direbbe. “Quello che ti ha detto Fariba è una bugia“, ha però controbattuto Ciufoli successivamente all’ex del calcio dopo aver sentito la confessione della Tehrani.

Il duro sfogo di Gilles Rocca: “Fariba è molto bugiarda“

In pochi minuti le parole della madre della Salemi sono diventate un “caso” in quel dell’Isola, arrivando anche alle orecchie dei diretti interessati che lei ha indicato a Gascoigne come malintenzionati nei suoi confronti. Lo stesso Gilles Rocca, dopo aver smentito pubblicamente agli altri naufraghi e allo stesso Paul le parole di Fariba, si è recato in confessionale per un lungo sfogo dai toni incendiari: “Fariba è molto bugiarda.

Io detesto le bugie e le persone bugiarde“, dichiarazioni che dunque sembrano annunciare nuovi scontri.

Approfondisci

Isola dei Famosi, il pronostico dell’ex naufrago Luca Vismara: “Valeria Marini eliminata da Supervivientes torna all’Isola dei Famosi italiana”

Isola dei Famosi, Brando Giorgi abbandona il reality: la produzione svela il motivo della sua scelta

Isola dei Famosi, Akash Kumar e il flirt con Francesca Lodo prima dell’eliminazione: esplode il pettegolezzo