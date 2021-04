Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il Sole occupa una posizione un po’ ambigua nella vostra orbita, cari amici del Capricorno, con un’influenza abbastanza particolare nella vostra vita. Potreste avvertire un nuovo stimolo a ricercare la concordia all’interno dei vostri rapporti, ma la vostra espansività potrebbe risultare eccessiva agli occhi di qualcuno.

Tra tutti gli aspetti, la famiglia sembra essere uno di quelli maggiormente stimolati in senso positivo, potreste godere di una rinnovata sintonia con chi vi sta più a cuore.

Oroscopo Capricorno, 16 aprile: amore

Nel corso della giornata di venerdì sembrerà possibile riuscire a saldare ancora più profondamente il rapporto con la vostra dolce metà! Potreste scoprire alcuni interessi comuni di cui non avevate mai parlato, oppure vivrete un’esperienza da ripetere e che vi permetterà di legare ulteriormente!

Per voi single, invece, qualcosa è alle porte, ma non si sa bene quando si concreterizzerà, rimanete aperti alle possibilità!

Oroscopo Capricorno, 16 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, domani dovreste essere in grado di concludere un progetto molto importante. Il vostro supporto a questa delicata risoluzione sarà fondamentale e non passerà certamente inosservato tra i vostri superiori! Se stavate aspettando l’occasione per brillare e dimostrare il vostro valore, allora potreste averla trovata!

Oroscopo Capricorno, 16 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra avere sorprese in serbo per voi, ma non per questo non vi sosterrà.

Vi affianca, rendendo sicuri e decisi i vostri passi verso le conquiste che volete ottenere, aiutandovi con una piccola spintarella solo in caso di necessità.