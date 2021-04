Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Nel corso della giornata di domani la Luna guida i vostri passi grazie al suo influsso benefico. Dovreste avvertire una rinnovata voglia di contatto umano, che vi sarà offerto da tutte le persone che vi circondano ogni giorno, permettendovi di legare ulteriormente con loro! Inoltre, grazie al supporto dei vari astri che animano la vostra orbita celeste, dovreste occupare una posizione di primissimo piano nella risoluzione di un qualche tipo di problema di qualcuno dei vostri cari, cercate di mettervi a loro completa disposizione!

Oroscopo Pesci, 16 aprile: amore

Amici dei Pesci occupati in una relazione stabile e di lunga data, nella giornata di domani dovreste sperimentare una nuova e particolare intesa con la vostra dolce metà! Questa vi sarà garantita dal passaggio benefico di Venere nei vostri piani astrali, ed unito all’influsso di Nettuno, accentuano anche la sfera romantica della relazione.

Se, invece, aveste iniziato da poco una relazione, queste giornate saranno fondamentali per saldare il vostro rapporto.

Oroscopo Pesci, 16 aprile: lavoro

La giornata lavorativa che vi aspetta all’orizzonte si configura come abbastanza positiva. Per quanto riguarda le mansioni, cari Pesci, dovreste tranquillamente riuscire a star dietro a tutto, liberandovi dagli incarichi prima del fine settimana. Ma una piccola questione potrebbe sorgere tra altri due colleghi, e potreste essere voi la chiave per risolverla evitando dannosi litigi tra loro.

Oroscopo Pesci, 16 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra avere qualcosa di piccolo in serbo per voi nel corso della giornata di venerdì! Non è chiaro in quale campo della giornata potrete goderne, ma cercate di rimanere vigili, approfittando delle piccole opportunità che vi capitano.