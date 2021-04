L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Rosa Di Grazia è tornata alla sua quotidianità dopo mesi trascorsi nella scuola del talent. La ballerina riceve da giorni messaggi d’affetto da parte dei fan, ma non solo. Attraverso le sue storie Instagram, la giovane ha dichiarato di aver ricevuto addirittura delle minacce di morte.

Rosa Di Grazia ringrazia i fan e affronta una questione importante

Nella giornata di ieri, Rosa Di Grazia ha voluto parlare ai suoi follower di Instragram di un argomento che le sta molto a cuore. Dopo aver dato il buongiorno attraverso le sue stories, la ragazza ha ringraziato chi continua a sostenerla anche ora che la sua avventura ad Amici è terminata.

“Ricevo tantissimi messaggi di affetto, di supporto bellissimi davvero e non basterà mai un semplice ‘grazie’”, ha affermato sorridendo.

Rosa ha poi continuato annunciando una situazione molto spiacevole in cui da qualche giorno si trova a vivere. “Ci tenevo oggi a parlare un attimo di una questione” ha iniziato.

Rosa Di Grazia e le minacce di morte

Dopo un lungo e profondo respiro, la ballerina ha spiegato quanto accaduto recentemente. “Ho letto anche dei messaggi in cui addirittura mi si augura la morte!” ha annunciato Rosa Di Grazia.

“Sono una semplice ragazza di 20 anni non credo di aver fatto nulla di male a nessuno se non aver partecipato a un programma in cui ho inseguito semplicemente un mio sogno, ossia quello di danzare!”.

L’invito a riflettere rivolto a chi la minaccia

Nonostante il timore provocato dai messaggi minacciosi che ha ricevuto, Rosa ha cercato di affrontare di petto la situazione rispondendo pubblicamente a chi le ha scritto con così tanta cattiveria. La ballerina ha usato parole molto forti nei confronti di queste persone definendole gente “frustrata dalla vita e infelice”, suggerendo di “farsi una lavata di coscienza”.

“Magari al mio posto si poteva trovare un proprio figlio, un proprio parente, una propria persona cara, un cugino, un nipote qualsiasi persona che magari ama” ha ricordato la Di Grazia, cercando di far riflettere chi l’ha minacciata.

“Io ci tengo a mandare questo messaggio semplicemente per tutelarmi– ha continuato- del resto mi scivola addosso, vi rido soltanto in faccia”.

Con questa risposta Rosa spera di poter essere d’aiuto ad altre persone che come lei potrebbero diventare vittime di simili situazioni. “Ci sono ragazze che magari si trovano nella mia stessa situazione ma si ritrovano a essere magari un po’ più fragili, quindi non si può sapere una reazione”.

Rosa Di Grazia e l’ultimo messaggio agli hater

Rosa ha concluso il suo discorso ricordando le conseguenze che simili affermazioni possono avere non soltanto sulla persona che si sente minacciata, ma anche su tutti coloro che la circondano e le vogliono bene. “Ci tengo a tutelarmi anche perché alle spalle ho una famiglia” ha infatti spiegato, ragionando ancora una volta sull’importanza del sostegno reciproco. La ballerina ha concluso spiegando di voler essere “portavoce di tante ragazze che magari si trovano nella mia stessa situazione”.

“Lasciano il tempo che trovano questa gente, questi esseri umani se così si possono definire– ha ribadito -è gente infelice che non ha un valore esistenziale”

“Non mi tocca minimamente, starò sempre così, mi dispiace per voi, ma purtroppo esisto ve ne dovete fare una ragione, ma ripeto: non è obbligatorio né seguirmi, né guardarmi, né ascoltarmi potete semplicemente cambiare e annullare la mia esistenza come farò io altrettanto della vostra visto che ne faccio a meno e vivo lo stesso”.

Rosa Di Grazia e le “belle novità”

Dopo aver dato sfogo ai suoi pensieri e alla sua delusione, Rosa ha infine deciso di chiudere definitivamente questo triste capitolo.

Prima di salutare, la ragazza ha infatti lasciato spazio a una notizia che ha tutta l’aria di essere emozionante tanto lei e quanto per i suoi fan.

“Cambiando assolutamente e rapidamente argomento – ha affermato – vi ricordo di rimanere connessi perché ci sono delle belle, belle, belle novità!”