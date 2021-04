A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 15 aprile, è tornata protagonista Gemma Galgani. La Dama ha cominciato una frequentazione con un nuovo Cavaliere, Aldo.

Torna nel dating show anche Tina Cipollari, seppur in collegamento telematico, assente nelle ultime puntate. L’opinionista ha criticato, come capita spesso con Gemma, la nuova coppia.

Uomini e Donne, puntata di oggi 15 aprile: Gemma Galgani esce con Aldo

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 15 aprile, Gemma è tornata al centro dello studio. Si inizia col suo sfogo dietro le quinte, registrato dopo la fine della scorsa registrazione, in cui erano ospiti due coppie del passato e aveva avuto luogo una romantica proposta di matrimonio.

Gemma confronta, commossa, la sua situazione alle coppie felici ospiti in puntata: “Non è stato bello vedere due coppie, come se io chissà cosa cercassi? Che pretese ho… Mi dispiace tanto essere sola.. Sto qui per conoscere le persone“.

La Dama non si è lasciata comunque abbattere e ha cominciato una frequentazione con Aldo. I due si sono visti più volte, ma la Dama ha parlato solo d’amicizia: “Tutto molto semplice, molto vero, molto genuino… Per il momento è assolutamente un amico“.

Tina Cipollari boccia la nuova coppia

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 15 aprile Gemma ha raccontato gli incontri con Aldo.

Il Cavaliere ha utilizzato delle belle parole per la Dama, ma anche per lui, attualmente, si tratta solo di un’amicizia: “Le cose più belle devono nascere lentamente… Siamo partiti pienamente d’accordo di non crearci problemi… Mai dire mai“. Per Aldo, Gemma é: “Sensibile, piacevole e piacente“. Mentre la Dama lo trova solamente: “Gradevole” a livello estetico.

Tina ha attaccato questa nuova conoscenza: “Giusto un’amicizia… Lei non è interessata a questo signore… Non hanno interesse l’uno per l’altra“.

Secondo l’opinionista la Dama sta solo cercando di abbindolare il pubblico, provando a dimostrare di voler conoscere un suo coetaneo. Su Aldo ha aggiunto: “Un atro esibizionista, vuole mettersi in mostra“.

Anche Gianni Sperti si è dimostrato scettico: “Secondo me resterà un’amicizia… Non mi sembrava fossi attratta“.

