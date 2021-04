Elettra Lamborghini ha reso noti i suoi progetti futuri quando l’Isola dei Famosi 2021, che la impegna settimanalmente come opinionista al fianco di Blasi, Zorzi e Zanicchi, sarà finita. Progetti dapprima molto rilassati e che poi la ricondurranno laddove meglio si ambienta, gli studi di registrazione.

Elettra Lamborghini e i progetti futuri dopo l’Isola dei Famosi

Elettra Lamborghini, raccontandosi in un’intervista al giornale milanese Libero, è giunti quasi all’improvviso a svelare quali saranno i suoi progetti una volta che l’Isola dei Famosi 2021 sarà volta al termine. La dichiarazione è infatti arrivata solamente dopo una riflessione su questa esperienza all’Isola dei Famosi che in questo momento potrebbe rischiare di porla in una condizione di sovra-esposizione: “Infatti partecipo a L’Isola dei famosi e poi basta: mi fermo un po‘“.

Per poi continuare ribadendo l’intenzione di allontanarsi per un po’ dal piccolo schermo: “Penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero“.

La Lamborghini ha spiegato che è stato un anno difficile per lei nonostante le soddisfazioni lavorative: “Ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro”, ha rivelato.

La pandemia l’ha toccata poi da vicino essendo risultata, all’inizio del reality, anche lei positiva al Covid. Aprendo poi però uno spiraglio sul futuro: “Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso”.

Elettra Lamborghini e ritorno alla musica

Elettra Lamborghini ha così sostenuto come al centro dei suoi progetti ci sia e ci rimanga anzitutto la musica: “Soprattutto voglio tornare a cantare – ha dichiarato la Lamborghini – e concentrarmi di più sulla musica”. Alla domanda se preferisse un futuro da cantante o in tv, l’opinionista risponde senza indugio alcuno: “Da cantante, senza dubbio”.

E sempre dall’intervista emerge come la Lamborghini abbia voglia di tornare alle origini senza abbandonare il genere che più l’ha resa celebre in Italia e nel mondo, il twerk. Per quanto riguarda invece un’eventuale e ulteriore partecipazione in tv, non se ne dispiacerebbe: “La tv mi piace molto ma è, diciamo così, il mio piano B. Prima o poi vorrei condurre un programma tv. Se mi proponessero il GF accetterei volentieri“.