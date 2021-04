Un altro colpo di scena è destinato a scombussolare gli equilibri a L’Isola dei Famosi. Dopo il definitivo ritiro dal gioco di Brando Giorgi, annunciato ad inizio puntata, un’altra naufraga è costretta a fare rientro in Italia: si tratta di Elisa Isoardi. “La cosa mi uccide“, le parole della concorrente fra le lacrime, amareggiata per non poter continuare il gioco.

L’infortunio di Elisa Isoardi

È una vera e propria maledizione quella che sta flagellando i concorrenti de L’Isola Dei Famosi. Sono molti i naufraghi che, in queste settimane, sono incappati in guai fisici che li hanno portati ad abbandonare momentaneamente il gioco.

Questa sera, però, le cose si fanno più complicate. In apertura di puntata l’inviato dalla Palapa Massimiliano Rosolino ha annunciato il ritiro ufficiale di Brando Giorgi, costretto al rientro in Italia per accertamenti oculistici.

La stessa sorte, però, tocca ad un’altra naufraga, un’amazzone e indiscussa leader di questa edizione: Elisa Isoardi. La conduttrice è apparsa in puntata con una vistosa benda nell’occhio, dovuta ad un incidente avvenuto nelle scorse ore e che l’ha portata ad abbandonare temporaneamente il gioco per accertamenti medici.

“Devo tornare in Italia“

Ma, nonostante la bendatura all’occhio, le condizioni della Isoardi non le consentono di rimanere in gioco.

E così la concorrente annuncia in Palapa di essere costretta all’addio: “Per adesso è tutto sotto controllo, però purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente dopo un mese, non me l’aspettavo“.

Emozionata ed amareggiata per dover alzare bandiera bianca, Elisa Isoardi ringrazia tutti e traccia un bilancio del suo percorso: “L’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la libertà di potermi mostrare per quella che sono.

Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola non ci ho pensato due volte, ed è stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita e ringrazio tutti quanti, tutti i concorrenti. Mi dispiace veramente tanto“.

Approfondisci

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi con la benda sull’occhio dopo l’incidente: “Ho pensato al peggio”

Elisa Isoardi abbandona temporaneamente l’Isola dei Famosi per accertamenti medici