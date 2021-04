A L’Isola dei Famosi i colpi di scena non finiscono mai: nella puntata di questa sera si scopre infatti che non è prevista alcuna eliminazione. I tre nominati (Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani) rimangono dunque in gara ma vanno incontro a tre differenti destini. E, infine, dalle nomination spuntano i nomi dei due naufraghi che se la giocano al televoto settimanale.

Appuntamento in differita

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi è indubbiamente storica nel suo genere, dal momento che va in onda questa sera non in diretta ma in differita. La scelta è motivata dalla necessità di non accavallarsi con la diretta della puntata di Supervivientes (la versione spagnola del reality) in onda questa sera alla medesima ora.

L’edizione italiana ha così fatto un passo indietro, registrando la puntata di stasera nel corso di questo pomeriggio.

E, di conseguenza, anche la chiusura del televoto settimanale ha subito un significativo cambiamento. Essendo stata registrata nel pomeriggio, il televoto che vede coinvolti Valentina, Roberto e Fariba è stato chiuso da Massimiliano Rosolino quest’oggi alle ore 16.30, al termine del consueto daytime sulle ultime notizie sui naufraghi.

Valentina è salva, Roberto e Fariba in bilico

Nonostante la puntata cui stiamo assistendo ora sia in differita e non in diretta, i cambiamenti non hanno avuto ripercussioni sulle nomination.

Anche questa sera il reality non rinuncia al tradizionale meccanismo del televoto, che ha visto il pubblico votare il proprio favorito.

Ma Ilary Blasi annuncia novità importanti stasera stessa, a cominciare da un colpo di scena che spiazza i naufraghi: non avverrà nessuna eliminazione. Valentina Persia, Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli devono così fare i conti con tre destini differenti: uno viene salvato in qualità di preferito del pubblico, gli altri due rimangono a Playa Palapa ma saranno al centro di un innovativo meccanismo di gioco.

Tra i tre naufraghi, ad essere premiata dal pubblico è Valentina Persia. Per gli altri due le sorprese non sono finite.

Il leader Andrea premia Roberto: Fariba prima nominata

Il destino di Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani è nelle mani degli altri naufraghi. I loro compagni di viaggio si battono infatti nella consueta prova leader che, oltre a valere il ruolo di capogruppo, garantisce anche l’immunità dalle nomination. Il vincitore, in più, ha anche l’arduo compito di salvare dal televoto Roberto o Fariba: l’altro, invece, sarà ufficialmente il primo nominato di serata.

Questa sera, dunque, nessun concorrente lascerà l’Honduras.

A vincere la prova e godere dunque della nomea di ‘leader’ è Andrea Cerioli. Il naufrago è così immune dal televoto e, in più, è tenuto a votare uno dei concorrenti rimasti in sospeso: ad essere premiato è Roberto Ciufoli, Fariba è invece la prima nominata della sera.

Dalle nomination in chiusura di puntata emerge il nome del secondo nominato: Beatrice Marchetti, che si aggiunge così a Fariba Tehrani al televoto.

