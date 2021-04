Isola dei Famosi, Gilles Rocca scaglia accuse sui montaggi: la frecciatina di Giulia Salemi su Twitter rincara la dose

Si tratta indubbiamente di un cinguettio polemico quello di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip che ben conosce le dinamiche interne ai reality, nonché figlia dell’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi Fariba Tehrani. Commenta a distanza la Salemi, incollata allo schermo della televisione, e sembra essere dello stesso parere di Gilles Rocca che nella puntata di ieri sera, giovedì 15 aprile, ha lamentato il presunto lavoro di montaggio delle dichiarazioni rilasciante nel corso dei confessionali.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca e le accuse per il montaggio delle clip

Tanti abbandoni improvvisi come quello di Elisa Isoardi e Brando Giorgi, costretti a tornare in Italia per motivi di salute, e nessuna eliminazione per non andare a minare ulteriormente un cast di naufraghi forzatamente ridotto.

Sempre nel corso della puntata di ieri non sono però passate inosservate le frecciatine di Gilles Rocca che si sarebbe lamentato di alcune clip mandate in onda di quello che era stato il suo lungo confessionale. Un attacco generale quello del naufrago che ha voluto esprimere il suo dissenso nei confronti di quello che ha fatto presumere sia stato un montaggio appositamente studiato per far discutere.

Lo scontro tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

“Io con Paul ci parlo dalla mattina alla sera, ho una stima e un amore per quest’uomo, il discorso viene buttato lì… Io faccio un mestiere per il quale conosco il montaggio, per cui non prendiamoci in giro“, ha dichiarato Gilles Rocca davanti ad Ilary Blasi facendo intendere che il mondo in cui sarebbero state mostrate al pubblico le sue dichiarazioni sarebbe stato fuorviante rispetto all’intero contenuto. Dall’altra parte lo aha però bloccato, dall’Italia, Tommaso Zorzi, altro ex del GF Vip ha ribadito come sia impossibile e senza senso mandare in onda minuti interi di confessionale, giustificando il perché di un montaggio che riassumerebbe i punti salienti non in maniera fuorviante.

“Tommaso, io ti stimo, ma è inutile – ha però continuano Gilles Rocca – se un Confessionale dura 3 minuti e viene presa una singola parte… il concetto va ampliato, sennò vengono estrapolate solo le frasi che fanno comodo“.

La frecciatina su Twitter di Giulia Salemi

Di questo stesso avviso, da lontano, sembra essere anche Giulia Salemi, molta attenta alle dinamiche dell’Isola dei Famosi a cui sta partecipando la madre Fariba. “Quindi il montaggio delle clip da parte degli autori non influenza il pensiero del pubblico a casa… Ed io canto meglio di Mina“, ha scritto Giulia Salemi su Twitter lasciando trapelare il medesimo messaggio espresso in puntata da Gilles Rocca.