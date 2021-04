Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questo fine settimana dovrebbe aprirsi, per voi amici dell’Ariete, con uno spirito allietato che vi accompagnerà fino almeno a lunedì! La presenza di Marte favorevole all’interno della vostra orbita celeste dovrebbe farvi apparire irresistibili agli occhi degli altri, con delle notevoli ripercussioni sui vostri rapporti con la società in generale!

I transiti planetari che vi accompagnano questo sabato vi dovrebbero donare delle buone energie da impiegare, magari, in qualche attività fisica!

Oroscopo Ariete, 17 aprile: amore

Ultimamente sotto il piano sentimentale potreste aver faticato leggermente, magari allontanandovi un po’ dal vostro partner. Buone notizie all’orizzonte, però! Infatti, questo sabato dovreste riuscire a recuperare quell’intesa che rendeva speciale il vostro rapporto, grazie ai buoni transiti che vi interessano.

Voi single, invece, potrete contare sul supporto di Giove, che renderà speciali i vari incontri che potreste fare in giornata!

Oroscopo Ariete, 17 aprile: lavoro

Il lavoro non dovrebbe avervi lasciato troppe preoccupazioni, quindi godetevi il fine settimana cari amici nati sotto il segno dell’Ariete! Dovreste godere di un buon livello di energie, forti anche di un sonno tranquillo la notte precedente, che potreste impiegare nella cura del vostro fisico. Uscite all’aria aperta, fatevi una bella passeggiata o una corsa, vi ricaricherà completamente scaricando tutte le energie negative!

Oroscopo Ariete, 17 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, invece, l’orizzonte non sembra avere sorprese per voi.

Potreste avvertirne leggermente l’influsso nel caso foste single riuscendo a individuare tra tante persone verso chi puntare le vostre attenzioni sentimentali.