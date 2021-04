Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La giornata che vi attende sembra vedere Mercurio in una posizione veramente positiva per voi, affiancato dal Sole. Loro due assieme dovrebbero garantirvi una giornata soddisfacente sotto il punto di vista emotivo, permettendovi di passare alcuni bei momenti di unione assieme ai vostri cari!

Chiunque, invece, sia alla ricerca di qualcosa di nuovo nella vita incapperà in ciò che cerca nel corso di questo sabato. Ottime notizie per i single del segno, dunque! L’inoltrarsi della primavera vi garantisce anche alcune nuove energie da impiegare come meglio credete nel corso del mese.

Leggi l’oroscopo del 17 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 17 aprile: amore

Amici del Sagittario, questo sabato potrebbe rappresentare una buonissima occasione per voi per completare l’unione con il vostro partner. Se aveste delle carenze sotto il punto di vista emotivo o sessuale, cercate di completarle, o se fosse una mancanza della vostra dolce metà, parlategliene e cercate una soluzione assieme.

Oroscopo Sagittario, 17 aprile: lavoro

Sotto il punto di vista lavorativo la settimana non dovrebbe avervi lasciato grosse fatiche o stanchezze sulle spalle. Nel corso di questo sabato, però, potreste essere colti da un paio di idee nuove o progetti da proporre poi al vostro rientro sul posto di lavoro. Tuttavia, non dedicateci troppo tempo se in programma avete qualche piano con i vostri cari.

Oroscopo Sagittario, 17 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra avere qualcosa di bello in serbo per voi nel corso di questo felice sabato.

Non è chiaro di cosa si tratti, forse la rinnovata unione con la vostra dolce metà porterà dei frutti a cui non avevate pensato! Godetevi le piccole gioie della vita!