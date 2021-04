Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, un buon profilo astrale vi attende alle porte di sabato! La Luna sarà l’astro principale che renderà la vostra giornata luminosa e serena, garantendovi anche una buona dose di intuito che potrebbe tornarvi molto utile per risolvere alcune piccole questioni che potrebbero presentarvisi.

All’interno dei rapporti familiari sembra che possa esserci una ragione di litigio tra qualcuno e voi potreste dover accorrere a sedare gli animi. Buone prospettive all’orizzonte per voi cuori solitari!

Oroscopo Toro, 17 aprile: amore

Plutone sembra volersi far carico del benessere nella vostra relazione, cari amici del Toro! Grazie a lui dovrebbe crescere in voi la voglia di sedurre, ma anche quella di ricevere affetto dagli altri. In questo sabato dovrebbe crescere notevolmente in voi la voglia di amare, spingendovi a prendere qualche decisione che vi porterà sulla buona via per trovarlo, soprattutto nel caso foste single!

Se qualcuno vi piace, provate ad osare, magari i vostri sentimenti sono ricambiati e neppure lo sapete!

Oroscopo Toro, 17 aprile: lavoro

Nulla si muove sul fronte lavorativo nel corso del fine settimana, le vostre energie mentali dovrebbero essere impiegate altrove. Infatti, qualcuno dei rapporti familiari potrebbe incrinarsi per delle ragioni non chiare, e potreste essere interpellati voi per cercare di calmare la situazione, ristabilendo l’unione familiare che tanto vi piace!

Oroscopo Toro, 17 aprile: fortuna

La fortuna ha qualcosa in tasca per voi nel corso di questo sabato.

Cercate di cogliere i piccoli segnali dell’universo, seguendo il vostro istinto ed intuito, che sono anche favoriti dai transiti astrali del fine settimana.