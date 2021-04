Pio D’Antini (25 agosto 1983) e Amedeo Grieco (20 agosto 1983) formano il duo comico nato a Foggia chiamato Pio e Amedeo. Il 16 aprile debuttano in prima serata su Canale 5 con il loro programma Felicissima sera. Ma qual è stato il percorso che li ha condotti al successo?

Gli esordi

Dopo un periodo in cui hanno partecipato a serate di cabaret e lavorato presso villaggi turistici, debuttano in televisione nella trasmissione Occhio di bue di Telepuglia, emittente locale pugliese. Successivamente prendono parte a programmi su reti regionali (Radionorba e Telenorba), come U’Tub (parodizzazione di Youtube in dialetto pugliese) dove fanno delle interviste comiche ai passanti nelle strade delle città della loro regione.

Dopo vari provini i 2 comici vengono ingaggiati dalla RAI per le trasmissioni Stiamo tutti bene e Base luna. Passano poi a Mediaset nel 2012, dove lavorano come inviati di Le Iene. Nel 2013, sempre per Le Iene, conducono il segmento Ultras dei vip.

Nello stesso anno esce il loro singolo You porn, prodotto da Gabry Ponte.

Pio e Amedeo: il debutto cinematografico

Nell’autunno del 2013 girano il loro primo film Amici come noi, che esce nelle sale il 20 Marzo 2014. Il film guadagna nel primo weekend di programmazione un totale di 1.275.272 euro.

La pellicola riesce anche a spodestare 300 – alba di un impero dal primo posto in classifica nelle sale cinematografiche.

Nel 2014 esce il loro primo libro Salviamo il mondo mo’ senza esagerare.Nel 2016 sono protagonisti del programma Emigratis, ideato da loro stessi.

Pio e Amedeo: dai video con Fedez ad Amici

Nel 2017 esce la seconda stagione di Emigratis. Nello stesso anno partecipano al videoclip della canzone di Fedez e J-Ax Senza pagare.

Nel 2019 prendono parte alla seconda puntata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nello stesso anno sono ospiti fissi al serale di Amici condotto da Maria de Filippi.

Nell’autunno del 2019 portano dal vivo il loro spettacolo La classe non è qua, immediatamente sold-out durante la prima serata all’Arena di Verona. Lo show è scritto da Pio D’Antini, Amedeo Grieco, Aldo Augelli e Fabio Di Credico.

Pio e Amedeo debuttano infine nel 2021 su Canale 5 in prima serata con il nuovo programma Felicissima sera.