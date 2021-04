A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 16 aprile, dopo le lacrime di Eugenia, che ha deciso di abbandonare lo studio, l’attenzione si è spostata su Nicola Vivarelli.

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani, stava conoscendo una nuova ragazza siciliana, Alice. Ma l’atteggiamento e le parole del Cavaliere hanno attratto le critiche di Tina Cipollari.

Per Tina Nicola non è credibile

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 16 aprile, Nicola ha raccontato la sua recente conoscenza con Alice, con cui si é visto due volte. Il Cavaliere ha specificato che la ragazza gli interessa, ma non più di tanto: “Mi piace… Ma non così tanto come vorrei io… Non è stato un colpo di fulmine“.

Alice, al canto suo, ha sottolineato che si aspettava una vicinanza maggiore con il giovane Cavaliere.

Tina Cipollari ha sbottato contro Nicola: “Mi viene da ridere“. Per l’opinionista il ragazzo non è credibile in quanto ha dichiarato in passato un’attrazione fisica per Gemma e, adesso, si è dimostrato freddo con una sua coetanea.

Alice ha deciso di concludere la conoscenza con Nicola, non essendo più motivata a conoscerlo: “Io preferisco andare“. Il Cavaliere ha chiosato: “Probabilmente non era nemmeno lei così interessata“.

Uomini e Donne puntata oggi 16 aprile, Nicola manda a casa una ragazza

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 16 aprile, dopo che Alice ha lasciato lo studio, un’altra Dama, Nicole, è scesa a corteggiatore Nicola.

Il giovane Cavaliere, però, ha deciso di non accettare la frequentazione con la ragazza. Tina ha subito lanciato la sua stoccata: “Hai imparato la lezione” convinta che Nicola non fosse interessato, fin dall’inizio, a conoscere Alice.

Anche Gemma ha in parte criticato Nicola e la sua presenza altalenante, lamentata dalla ragazza in precedenza: “Cerca di fare qualche cosa se t’interessa… A volte manchi proprio, sparisci“.

