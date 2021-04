A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 16 aprile, un nuovo Cavaliere è venuto a conoscere Gemma, dopo il racconto dell’amicizia con Aldo, andato in onda ieri.

Per Massimiliano, invece, la situazione si complica ulteriormente. La conoscenza con Eugenia sembra sia arrivata al capolinea.

Gemma e Massimiliano di nuovo protagonisti

La puntata di oggi di Uomini e Donne del 16 aprile è cominciata di nuovo con Gemma al centro dello studio. La Dama ha fatto la conoscenza di un nuovo Cavaliere, Roberto, sceso proprio per corteggiare lei: “La vedo come una persona molto dolce, quasi incapace di fare del male“.

Tina ha subito avvertito il Cavaliere, più giovane di Gemma: “Roberto se sei in cerca d’avventure hai trovato la donna giusta“.

Eugenia, dopo la lite di ieri con Massimiliano, ha avuto un nuovo confronto con il tronista, tra le lacrime: “Tu esisti in tutti i miei giorni… Ho paura che tu non abbia il coraggio di dirmi ‘Non mi piaci, vattene‘”. Massimiliano ha provato a spiegare il suo comportamento: “Come non è facile per te, non è facile anche per me“.

Gianni Sperti ha criticato l’atteggiamento del tronista: “Tu sei un po’ freddo con lei oggi“.

Uomini e Donne puntata di oggi 16 aprile: altri problemi per Massimiliano

Come se non bastassero le incomprensioni con la corteggiatrice Eugenia, nella puntata di oggi, 16 aprile, di Uomini e Donne anche Federica ha attaccato Massimiliano.

La ragazza è stata portata in esterna ma, saputo del bacio con Vanessa, ha paventato dei dubbi: “Mi fa strano… Sono stata così bene solo io?”.

La messa in onda dell’esterna con Federica, in cui il tronista era molto vicino fisicamente alla ragazza, ha alterato Vanessa e ha fatto ulteriormente vacillare Eugenia, che ha chiesto di nuovo delle conferme: “Ti sto chiedendo piangendo di dirmelo“. La corteggiatrice si è detta convinta che Massimiliano non sia attratto fisicamente da lei.

Il tronista ha ammesso infine le sue preferenze: “Sono attratto ma non quanto loro“. Davanti all’evidenza anche Maria De Filippi ha consigliato alla ragazza di abbandonare lo studio: “Penso tu debba meritarti tanto dalla vita per come sei“. Massimiliano ha seguito la ragazza dietro le quinte per provare a trattenerla.

