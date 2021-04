Ad Amici, il serale di oggi 17 aprile, è cominciato in modo scoppiettante. Un guanto di sfida, lanciato dalla Celentano contro la ballerina Martina, ha acceso gli animi.

La Cuccarini ha rifiutato la sfida e tra le due maestre è cominciato un diretto scambio d’opinioni. I giudici hanno dato, però, ragione a Lorella. La sfida continua e la squadra Arisa-Cuccarini perde la manche, a rischio eliminazione Tancredi.

Amici, serale di oggi 17 aprile: s’inizia con due guanti di sfida

Ad Amici, il serale di oggi 17 aprile, è cominciato con due guanti di sfida. Il primo è stato ideato da Rudy Zerbi sul tema delle donne, sulla canzone Una donna per amico di Battisti.

Arisa si è trovata d’accordo con la prova: “La trovo giusta, la trovo divertente“. La sfida, disputata da Tancredi e Sangiovanni viene vinta da quest’ultimo.

Si passa poi al guanto di sfida lanciato dalla Celentano: Serena contro Martina dovrebbero ballare un Charleston. Lorella Cuccarini, però, rifiuta il guanto perché troppo penalizzante per la ballerina della sua squadra. S’infiamma, così, la polemica.

“Non era la ballerina più versatile della scuola?” ironizza la Celentano. La Cuccarini replica diretta: “Non lo vuoi capire… Sempre la solita minestra“.

Anche De Martino appoggia l’opinione di Lorella: “Se non hai una base di danza classica non puoi eseguire questo brano… Nessun ballerino di latino sa fare queste cose“.

Cuccarini-Celentano la sfida continua

Ad Amici, al serale di oggi 17 aprile, la Cuccarini ha accusato la Celentano di creare delle coreografie appositamente per mettere in difficoltà Martina. Alessandra Celentano ha ribattuto per le rime che il suo obiettivo è: “Dimostrare che la ragazza non è in grado di fare le cose“.

I giudici hanno comunque deciso d’annullare il guanto di sfida e la Cuccarini ha rilanciato la stessa prova, ma tra Alessandro e Serena.

La Celentano ha comunque accettato il cambiamento: “Lorella cambia le carte in tavola… Decide tutto, fa tutto lei… Fai quello che ti pare“. Il guanto è stato vinto da Alessandro.

Dopo di loro, si sono confrontati Raffaele e Deddy, quest’ultimo ha portato il punto decisivo alla sua squadra. Tra i talenti della squadra di Arisa e della Cuccarini va al ballottaggio Tancredi.

Approfondisci:

Le anticipazioni del Serale di Amici del 17 aprile