Si sono conclusi i funerali del Principe Filippo, il duca di Edimburgo riposa ora presso la Royal Chapel all’interno dela St. George’s Chapel di Windsor. A presenziare alle esequie 30 membri della Royal Family, compreso il Principe Harry, sul quale gli occhi di molti erano puntati.

Il duca di Sussex ha preso parte alla funzione da solo, la moglie Meghan è rimasta negli States dopo che i medici le hanno sconsigliato di volare per via dell’avanzato stato di gravidanza e dei precedenti di salute. Il ritorno di Harry nel Regno Unito ha dato il via a diverse speculazioni in merito a come sarebbero stati i rapporti tra i due fratelli, soprattutto dopo l‘intervista scandalo rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey.

William e Harry si sono parlati

I principi William e Harry sono stati ripresi dalle telecamere della BBC uscire dalla St. George’s Chapel insieme. I due fratelli, che non si vedevano da circa un anno, si sono scambiati diverse parole accompagnati dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

William e Harry conversano dopo il funerale del principe Filippo

I toni distesi dopo la tenesione della funzione appena terminata. I due principe hanno preso parte al corteo funebre a piedi, insieme al padre il Principe Carlo e gli zii, la Principessa Anna, Andrea di York e il principe Edward.

I due fratelli non hanno camminato l’uno accanto all’altro, separati dal cugino Peter Philips, figlio primogenito di Anna.

Il funerale del Principe Filippo

Le esequie del Principe Filippo si sono svolte esattamente come programmato dallo stesso duca in persona. L’inizio è avvenuto all’interno delle mura del castello di Windsor, dove gli esponenti di tutte le forze armate hanno atteso il feretro con picchetto d’onore. Dopodiché, la bara è stata posta sulla Jeep Land Rover modificata appositamente su progetto del Principe Filippo per trasportare la sua bara.

Il corteo funebre è stato seguito dalla Regina Elisabetta, a bordo della sua Bentley, fino all’arrivo alla St. George’s Chapel. A quel punto la Regina, dopo essersi accertata che tutto fosse in ordine, è entrata e ha preso il suo posto da sola sul suo scranno. La funziona religiosa si è svolta, come richiesto da Filippo, senza sermoni, ma con canti, salmi e preghiere. Al termine, il feretro è stato spostato nella Royal Chapel.

