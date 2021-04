Matteo Salvini, leader della Lega, sarà processato per Sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Le accuse riguardano la vicenda Open Arms; la decisione è stata presa dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli al termine dell’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.

Il rinvio a giudizio era stato richiesto dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal Sostituto procuratore Geri Ferrara.

Matteo Salvini Rinviato a giudizio

Durante l’udienza tenutasi nella giornata di sabato 17 aprile a Palermo, il gup ha stabilito che non ci sono elementi per il proscioglimento per Matteo Salvini sul caso Open Arms; perciò si va a processo e la prima udienza si terrà il prossimo 15 settembre.

A nulla è valsa la richiesta del legale di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, la quale aveva chiesto il non luogo a procedere. Per la difesa il reato di sequestro è insussistente: “ Il Gup non è voluto andare oltre come il collega di Catania“. Giulia Bongiorno si è detta pronta a dare battaglia e ha già annunciato che chiamerà l’ex Premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio a testimoniare.

Il commento del leader della Lega Salvini

Matteo Salvini ha commentato la decisione del giudice con un breve post pubblicato sui social: “Rinviato a giudizio.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre”.

Ai giornalisti incontrati all’uscita dall’aula di tribunale, Salvini ha detto: “Passare per sequestratore proprio no. Idea ridicola. Mi dispiace per i miei figli ma cristianamemente sopporto” si legge su Rai News. Il leader della Lega ha poi aggiunto: “La verità verrà fuori al processo, la nave spagnola ha rifiutato il porto.

È un processo politico. Mi chiedo quanto costa agli italiani. Sul banco degli imputati dovrebbe esserci chi mette a rischio la vita delle persone. (…)Serve una riforma della giustizia“.

Le reazioni al rinvio a giudizio di Salvini

Dalla Ong Open Arms è arrivato un tweet dopo la notizia di Salvini rinviato a giudizio, “Felici per le persone che abbiamo tratto in salvo(…)“. Plaude anche Legambiente, che si è costituita parte civile, che ha fatto sapere: “Processo segna un pasaggio importante per il nostro Paese“, e poi ancora, “La difesa dei diritti umani, dei più sofferenti, dei più deboli, non può essere violata per ragioni politiche di braccio di ferro con l’Europa o per propaganda“.

Il sindaco di Lampedusa Martello ha però aggiunto: “C’è sempre la presunzione di innocenza e va rispettata“.

