Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Una buona serie di transiti astrali vi accompagnerà nel corso di domenica, cari amici dell’Acquario, ma non sembra essere tutto rose e fiori. A causa dell’uscita di Venere dai vostri favori astrali, infatti, dovreste avvertire un po’ di difficoltà a godere di quelle emozioni e sensazioni che tanto vi piace provare con le persone a voi più vicine.

Se aveste attraversato dei momenti di difficoltà nella coppia, questi potrebbero ripresentarsi domenica, sconvolgendo un po’ la calma che volevate per questo fine settimana.

Oroscopo Acquario, 18 aprile: amore

Amici dell’Acquario impegnati in una relazione stabile, qualche problema del passato potrebbe fare nuovamente capolino nella vostra vita. Nulla di sconvolgente, fortunatamente, ma la giornata di domenica non sembra iniziare all’insegna della pace e della tranquillità. Per voi amici single non ci sono grandi possibilità alle porte.

Nel caso voleste comunque dedicarvi alla ricerca dell’amore, nulla ve lo impedisce, ma potreste non trovare quello che cercate veramente.

Oroscopo Acquario, 18 aprile: lavoro

Cari Acquario, cercate di escludere i pensieri lavorativi dalla vostra giornata di domenica. Pensate, piuttosto, a tutte le cose belle che questa giornata ha da offrire! I progetti e le idee sono tantissimi, e gli stimoli ancora di più! Cercate di capire a cosa vogliate dedicare il vostro tempo, passando alcuni momenti di qualità con chi vi circonda, che sia la vostra dolce metà, i familiari o gli amici di sempre.

Oroscopo Acquario, 18 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna è ostacolata dalla posizione negativa di Venere nella vostra orbita celeste, amici nati sotto l’Acquario. Non aspettatevi grosse possibilità o novità in questa giornata, le cose procedono abbastanza bene e non dovreste avvertire l’esigenza di rivolgervi alla sorte.