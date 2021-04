Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, la presenza di Venere non distante dalla vostra orbita dovrebbe farvene comunque avvertire l’influenza negativa. In particolar modo, nel corso di questa domenica, a subire il maggior contraccolpo saranno le vostre relazioni sentimentali di lunga durata. Potreste, infatti, rischiare di attraversare un momento di blocco e d’incomprensione tra voi, accentuato dai transiti astrali negativi.

Non sembra essere un ottimo fine settimana per dedicarsi al recupero, anche se domenica potreste tornare ad immaginare un futuro migliore.

Oroscopo Scorpione, 18 aprile: amore

Cari Scorpione impegnati in una relazione sentimentale, la domenica che vi si para davanti non sembra configurarsi come positiva. Una piccola incomprensione potrebbe iniziare a dare qualche problema già dalle prime ore del mattino, tenete la guardia alta.

Non sembrano, però, esserci problemi troppo marcati nel vostro futuro, l’importante è che vi sediate un attimo per parlare di quello che è successo, cercando di evitare i litigi!

Oroscopo Scorpione, 18 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa non dovreste proprio preoccuparvene questa domenica. Chiudervi all’interno dei pensieri e delle preoccupazioni causate dal lavoro potrebbe far peggiorare il problema che interesserà le coppie, facendo pensare alla vostra dolce metà che non vi importi abbastanza. Oppure, voi single potreste rischiare di non vedere quello che il destino ha da offrirvi per il futuro.

Tralasciate il lavoro, ve ne occuperete lunedì!

Oroscopo Scorpione, 18 aprile: fortuna

La Dea bendata però sembra volervi fare un regalo in giornata! Se riusciste a calmare i bollenti spiriti della vostra dolce metà, il vostro umore cambierebbe drasticamente. Grazie a questo rinnovata umore potreste poi riuscire a mettere in tavola un paio di progetti per il vostro futuro assieme, che faranno capire al vostro partner l’impegno che volete mettere nella relazione.