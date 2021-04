L’avventura di Rosa Di Grazia nella scuola di Amici si è conclusa con l’eliminazione di due puntate fa. La ballerina del talent ha fatto parecchio parlare di sé soprattutto per i costanti attacchi ricevuti dalla maestra di danza Alessandra Celentano. Ospite a Verissimo, la giovane ragazza commenta le dure critiche della severa professoressa.

L’avventura di Rosa Di Grazia ad Amici

L’affezionato pubblico di Amici ha assistito, due puntate fa, all’eliminazione di uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione: Rosa Di Grazia. La ballerina ha preso parte al serale del talent nella squadra capitanata dalle maestre Arisa e Lorella Cuccarini, per poi uscire allo scontro finale proprio contro il fidanzato Deddy, cantante.

La sua avventura nella scuola di Maria De Filippi ha fatto parecchio parlare di sé soprattutto per i continui battibecchi con Alessandra Celentano. La professoressa di ballo sin da subito ha ritenuto Rosa inadeguata per il mondo della danza e, soprattutto, immeritevole della maglia ottenuta per gareggiare nel serale. Ma il peggio per la Di Grazia è arrivato dopo l’eliminazione dal talent quando, pochi giorni fa, ha denunciato via social di essere stata vittima di minacce di morte.

“Ci sono modi e parole“

A tenere banco ad Amici è stato indubbiamente il controverso rapporto con Alessandra Celentano. Dalla severa maestra di ballo ha ricevuto numerose critiche atte ad evidenziare la sua presunta inadeguatezza nel mondo della danza. Ma le sue dure opinioni non hanno scalfito la giovane ballerina e, anzi, l’hanno fortificata. “I suoi giudizi mi serviranno – spiega a Silvia Toffanin – Sono entrata consapevole di non essere il prototipo di ballerina che piaceva alla Celentano. Le critiche servono, però ci sono modi e parole. Prima di uscire ho avuto un confronto con lei perché ero rimasta male per un commento che aveva fatto, ma vorrei comunque ringraziarla perché le critiche sono sempre costruttive, ho sempre cercato di vedere il positivo e di migliorarmi“.

