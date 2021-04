Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, la vostra configurazione astrale sembra essere decisamente positiva, con una buonissima influenza della Luna e di Marte nella vostra giornata di lunedì! Loro due assieme dovrebbero garantirvi una buona stabilità per i vostri rapporti personali e interpersonali, oltre alla capacità di prendere alcune decisioni giuste anche sotto pressione.

Specialmente in famiglia sembra che possa sorgere un battibecco o un problema e grazie alla buona stabilità psicofisica che vi accompagna potreste essere proprio voi ad offrirvi volontari per cercare di riportare serenità e pace nei rapporti familiari!

Oroscopo Acquario, 19 aprile: amore

Questo lunedì, amici dell’Acquario impegnati ormai da tempo, vedrà la vostra intesa di coppia raggiungere vette importanti! La lungimiranza che spesso vi caratterizza traghetterà le vostre menti verso un futuro stabile e sereno assieme.

Voi single, invece, dovreste essere investiti da una nuova voglia di buttarvi in alcune avventure, senza impegnarvi fino in fondo, giusto per divertirvi un po’! Non abbiate paura di farlo, è giusto svagarsi e non pensare sempre e solo al futuro.

Oroscopo Acquario, 19 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, se foste dei liberi imprenditori o comunque degli imprenditori, vi attende una giornata davvero buona! I vostri progetti dovrebbero trovare in parte una buona risoluzione nella giornata di lunedì, mentre alcuni nuovi contratti e clienti potrebbero bussare alla vostra porta!

Oroscopo Acquario, 19 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna nella giornata di lunedì sembra essere un pochino pigra. Avrà influenza nella vostra vita, ma sembra che sarà riscontrabile quasi esclusivamente all’interno della sfera lavorativa. Tenete gli occhi aperti!