Un legame inscindibile quello che lega il conduttore Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Dopo 18 anni insieme mai un accenno di crisi ed entrambi ammettono di non riuscire a stare l’uno senza l’altro. Una bella storia che ha portato spesso la showgirl a scegliere l’amore, rinunciando a tante proposte lavorative. Ora la coppia vive felicemente a Milano con il loro figlio José Alberto, nato nel 2009.

Oggi come il primo giorno: “Fra di noi una fiamma costantemente accesa“

La coppia formata da Amadeus (58 anni) e Giovanna Civitillo (43 anni) ha chiacchierato a lungo con il settimanale Chi. Hanno parlato del loro acceso amore, confessando di non aver mai avuto una crisi in 18 anni di fidanzamento.

“Fra di noi c’è una fiamma costantemente accesa – spiega Amadeus – penso sempre a lei, mi manca se non c’è, non ho mai provato niente di simile“.

Lo stesso può dire la showgirl che, come il marito, non si aspettava di imbattersi in un colpo di fulmine. “E dire che quando l’ho conosciuto non aveva intenzione di mettere radici“. Ma con gli anni, il rapporto si è ulteriormente solidificato e la famiglia è diventata la priorità per la ballerina. “Con la ‘scossa’ per me è arrivata la popolarità, – ha spiegato Giovanna, riferendosi al programma l’Eredità in cui all’epoca lavorava – ricevevo tante proposte ma è arrivato anche l’amore e le proposte mi avrebbero portato lontano da lui, quindi ho rinunciato“.

Giovanna Civitillo: tanti sacrifici per amore, ora sogna di tornare in tv

Per amore a volte si fanno sacrifici e la stessa Giovanna Civitillo ha ammesso di non aver accettato in passato collaborazioni lavorative perché l’avrebbero allontanata dalla sua famiglia. Negli anni le sue comparse in televisione sono diminuite, complice il fatto che si sia dedicata interamente a suo figlio José Alberto, nato nel 2009.

Ha preso parte ad alcuni programmi come ospite tra cui Avanti un altro!, Camera café, Detto fatto e La vita in diretta. L’ultima apparizione risale al 2021, quando ha capitanato PrimaFestival, lo show che raccontava novità e indiscrezioni del Festival di Sanremo, al timone del marito. Ma ora che il figlio è cresciuto, la showgirl vuole riprendere in mano la sua carriera e tornare sul piccolo schermo. “Adesso che nostro figlio è cresciuto mi piacerebbe fare qualcosa in tv – ha confidato la ballerina – ma non saprei nemmeno dirle cosa“.

Come si sono conosciuti: l’amore sbocciato all’Eredità

Si sono conosciuti nel 2003, quando Amadeus gestiva il quiz televisivo L’Eredità mentre Giovanna Civitillo lavorava come ballerina.

Per entrambi è stato un colpo di fulmine e in poco tempo le loro vite si sono intrecciate. È stato il conduttore a fare il primo passo, lasciandole un bigliettino con scritto: “Se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme“.

Da lì, il resto è storia e i due sono convolati a nozze nel 2009. All’epoca Amadeus non era in cerca di una compagna ma stava concentrando tutte le energie sul lavoro e su sua figlia Alice, nata nel 1997 dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino.

“Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione – racconta il conduttore in una vecchia intervista a Chi – [..] Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici“.