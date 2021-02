Giovanna Civitillo sarà alla conduzione di PrimaFestival, il programma che introduce il Festival di Sanremo, guidato dal marito Amadeus, in onda dal 27 febbraio al 6 marzo. La showgirl è stata promossa, dopo l’esperienza come inviata per La Vita in Diretta per cui ha seguito la kermesse musicale. Civitillo ha conquistato durante quell’esperienza, garantendo un accesso al dietro le quinte che ora potrebbe aiutarla a risollevare PrimaFestival, mai particolarmente seguito dal pubblico.

Giovanna Civitillo al timone di PrimaFestival

È Davide Maggio a lanciare la notizia, riportando la “promozione sul campo” di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Sarà lei a sostituire Ema Stokholma e il duo comico Gigi e Ross, come avrebbe voluto fortemente lo sponsor Suzuki. Una bella conquista che assicura la vicinanza della coppia durante il Festival di Sanremo, che a causa del coronavirus non vedrà l’affollamento dei programmi Rai che da tradizione seguono ogni minuto della kermesse.

Giovanna Civitillo e Amadeus potrebbero essere la giusta combinazione per traghettare questa edizione del Festival, segnata da molte polemiche. L’affiatamento tra i due è molto visibile, già da quando è scoppiata la scintilla a L’Eredità, dove Civitillo faceva la ballerina, e potrebbe essere un’utile aggiunta per sollevare l’interesse del pubblico.

Un Sanremo difficile

Questa edizione del Festival di Sanremo non parte sotto i migliori auspici, a causa del coronavirus. Amadeus, di fronte alle restrizioni che dovrà subire la kermesse, ha minacciato di abbandonare l’impresa, per poi fare marcia indietro. A pesare è soprattutto la mancanza del pubblico, che viene vista con scetticismo da alcuni. Un Sanremo a porte chiuse, in una città che sarà molto probabilmente deserta.

Le premesse non sono delle migliori, e anche per i cantanti è previsto un entourage ridotto all’osso. Non sono poi mancate le critiche da parte del mondo dello spettacolo, con cinema e teatri chiusi da un anno che chiedono vendetta. Far decollare questo Festival, per Amadeus, potrebbe essere una vera impresa.

