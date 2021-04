L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso giovedì ha visto il reality perdere qualche pezzo: ad abbandonare l’Isola sono stati infatti due concorrenti di spicco, Elisa Isoardi e Brando Giorgi. I due hanno lasciato per problemi di salute che necessitavano del ritorno in Italia per ricevere tutte le cure del caso. Ora Brando Giorgi aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo aver rivelato che sabato è stato operato.

Brando Giorgi: come sta dopo l’operazione

Alla fine Brando Giorgi appare in un video sulle sue Storie di Instagram, ha gli occhiali da sole inforcati, per proteggersi, ma appare tranquillo e sorridente: “Scusatemi se ho gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere.

L’operazione è andata bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni“. Insomma, tutto a posto, l’operazione è andata bene e ora bisogna solo fare attenzione e aspettare la guarigione.

Come spesso accade, i fan e gli amici si sono fatti sentire anche attraverso i social mostrando tutto il loro sostegno: “Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Vi ringrazio, perché mi state dando una grande forza. Grazie, grazie, vi terrò aggiornati.

Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’, ciao“.

Brando Giorgi annuncia l’operazione

“Sono costretto a rientrare con urgenza – avrebbe dichiarato Giorgi su Instagram ormai la settimana scorsa – Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi“, aveva concluso rassicurando i fan. Stando sempre a quanto veniva riportato dalle altre testate, tra cui LaNostraTv, Brando Giorgi avrebbe subito il distacco della retina.

Intanto sembra che sull’Isola dei naufraghi potrebbero sbarcare nuovi concorrenti, anche se ancora non si sa niente di preciso.

Sembra che sulle spiagge dell’Honduras potrebbero sbarcare presto Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara, mentre qualcuno fa persino il nome di Ignazio Moser.