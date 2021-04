Brutta disavventura per la fidanzata dello chef pasticciere Damiano Carrara, Chiara Maggenti. La donna ha infatti avuto un incidente, pare domestico, che le è costato un brutto infortunio. A rivelare le sue condizioni è stato lo stesso popolare volto televisivo, con alcuni video sul suo profilo Instagram.

Incidente per Chiara Maggenti, fidanzata di Damiano Carrara

Giornata intensa per il volto di Cake Star e altri popolari programmi di cucina. Damiano Carrara ha infatti rivelato ai suoi fan che la fidanzata Chiara è stata vittima di un brutto incidente, dal quale non è uscita totalmente illesa, anzi.

Nel video, dice: “Giornatina lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto, abbiamo passato la giornata in ospedale. È caduta in terra e ha picchiato la schiena, molto molto forte“.

Quanto forte lo svela lo stesso Damiano Carrara: “Si è fratturata una delle vertebre. Tanto riposo, ce l’ho fatta a portarla a casa“. La donna quindi ha riportato un brutto infortunio, ma “Nel male è andata bene, perché non ha picchiato la testa. Poteva andare peggio“.

Damiano Carrara, infortunio per Chiara: “Ho parecchio dolore“

Dal suo account social, la stessa Chiara, fidanzata di Damiano Carrara da nove anni, ha pubblicato un messaggio.

Qui, scrive: “Ciao a tutti, volevo scusarmi con voi perché adesso non riesco a rispondere ai bellissimi messaggi che mi avete scritto”. Poi rivela: “Purtroppo oggi ho parecchio dolore e sono intontita dalle medicine“. Quindi, un saluto ai suoi follower: “La vostra vicinanza e le vostre parole mi fanno sentire meglio“.

Chiara Maggenti su Instagram

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sposano

I fan dello chef pasticciere ora si domandano se l’infortunio di Chiara potrà in qualche modo mettersi in mezzo alle annunciate nozze tra Damiano Carara e la fidanzata. Come annunciato dallo stesso, poche settimane fa ha fatto la proposta a Chiara e lei ha accettato.

“Sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv” aveva detto in quell’occasione. Privacy in parte messa da parte per informare i fan del suo infortunio.