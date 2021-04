È con tantissima emozione che questa mattina, non appena si sono accese le telecamere di Mattino Cinque, Francesco Vecchi ha condiviso con tutto il suo fedelissimo pubblico la bellissima notizia che riguarda la sua vita privata e la sua famiglia, ora allargata: “È stato un week end intenso“.

Francesco Vecchi è diventato papà: l’annuncio in diretta a Mattino Cinque

Non è la prima volta che Francesco Vecchi dà annuncio in diretta televisiva di grandi eventi avvenuti all’interno della sua vita privata. Sebbene il conduttore di Mattino Cinque sia particolarmente devoto alla privacy così come a quella di sua moglie, presenza particolarmente riservata, proprio nel corso di una puntata risalente allo scorso settembre Vecchi aveva annunciato di essersi sposato ben lontano dai riflettori che quotidianamente invece lo riprendono al mattino in settimana.

Così infatti ha dato alla luce il piccolo Enrico sua moglie Tina La Loggia, giornalista e caporedattrice proprio del programma Mattino Cinque di cui Vecchi insieme alla Panicucci è conduttore.

Palpabile emozione in studio: “L’ho sentito piangere e ho pianto anche io“

Con la stessa enfasi ora e con molta emozione, il conduttore al fianco della Panicucci, ha voluto rompere il ghiaccio questa mattina in apertura al programma dando annuncio di un altro grandissimo e lieto evento che ha riempito di felicità la sua vita privata.

Visibilmente emozionato, così Vecchi ha annunciato la nascita di suo figlio: “È stato un weekend intenso, venerdì è nato mio figlio Enrico“. Parole che sono state corredate alle immagini della manina del piccolo fatte apparire dalla produzione di Canale 5: “Ringrazio mia moglie Tina che lo ha fatto, una meraviglia. Sono emozionato, mi tremano le gambe“. Ad aiutarlo ad andare avanti la collega Panicucci, intervenuta in suo soccorso e anche lei visibilmente felice della notizia: “L’ho sentito piangere e ho pianto anche io – ha poi commentato Vecchi – Quando l’ho visto gli ho detto ‘benvenuto’… Felicità, paure, chissà quante ansie mi verranno… Siamo felicissimi“.