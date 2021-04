Isola dei Famosi, giallo sulla partecipazione di Ignazio Moser: tra Moser e lo sbarco alle Honduras c'è Cecilia Rodriguez

È giallo sulla presunta e affatto confermata partecipazione di Ignazio Moser in quel dell’Isola dei Famosi in qualità di naufrago pronto a sbarcare in corsa alle Honduras laddove la fame inizia a mietere i primi equilibri. La situazione nella Palapa non è delle migliori nemmeno dal punto di vista tecnico, con la produzione in questo momento occupata a trovare una strategia vincente per evitare nuovi mancati appuntamenti dovuti alla compresenza di Supervivientes, ma anche soprattutto impegnata nella ricerca di nuove personalità per fronteggiare gli improvvisi abbandoni.

Ignazio Moser, ex del Grande Fratello Vip, sembrava essere un cavallo di battaglia pronto da schierare ma stando agli ultimi rumors riportati dalle testate di gossip, il suo sbarco sarebbe stato ostacolato da qualche problema “tecnico” con Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser candidato come naufrago all’Isola dei Famosi?

Tutto fila a gonfie vele tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nonostante la decisione di rimandare ancora in avanti, a data destinarsi, le loro nozze che sembravo essere imminenti. “É l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ora però stiamo bene così“, ha recentemente dichiarato la Rodriguez chiamata a rispondere ad una domanda indiscreta rivoltale nel corso di alcune Instagram stories.

Niente nozze dunque per la sorellina di Belén ma nessun pettegolezzo su una presunta crisi, tra Cechu e Ignazio Moser l’amore ha fatto bingo.

“Lei non ha preso bene l’ipotesi“: l’indiscrezione su Cecilia Rodriguez

Quello che sembra però non andare in porto è l’esperienza di Ignazio Moser in quel dell’Isola dei Famosi: già dalla scorsa settimana infatti si vociferava che Moser fosse stato scelto dalla produzione come uno dei nuovi naufraghi pronti a sbarcare a fine aprile anche per sopperire ai tanti improvvisi abbandoni forzati, come quello della Isoardi e di Brando Giorgi, dovuti a motivi di salute.

Abbandoni che hanno rischiato di compromettere la riuscita del programma con un cast così scarnificato. Moser però non sembra essere poi così tanto destinato ad approdare alla Honduras. Non esisterebbero né smentite né conferme di questo chiacchiericcio se non che la proposta gli sarebbe stata avanzata ma stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, ripreso da Libero Quotidiano, a porsi da “ostacolo” tra il reality e Moser ci sarebbe la fidanzata Cecilia Rodriguez, non proprio felicissima: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5“, riporta Libero le parole di una persona vicina alla Rodriguez.

Non resta che attendere nuovi sviluppi e novità che sicuramente verranno comunicate da Ilary Blasi.