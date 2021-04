Massimo Giletti e il malessere in diretta: come sta ora il conduttore, le sue condizioni

Hanno fatto preoccupare e non poco le condizioni di salute in cui versava ieri sera il conduttore del programma di punta di La7, Non è l’Arena, Massimo Giletti. L’amato conduttore televisivo era parso visibilmente pallido, molto provato, sudato e lui stesso nel corso della diretta aveva dichiarato di non sentirsi molto bene a tal punto da ponderare l’idea di interrompere la diretta televisiva. Fonti vicine al conduttore avrebbero oggi rivelato qualcosa in più circa il suo malessere.

Massimo Giletti: cos’ha avuto ieri sera a Non è l’Arena

Le condizioni di salute in cui è apparso ieri sera Massimo Giletti di fronte alle telecamere ha destato molta preoccupazione nel pubblico e negli ospiti in studio, in apprensione per lui.

Visibilmente sudato, provato dal malessere e confusionario, per lunghi momenti il conduttore ha fatto fatica a tenere le redini del talk show, sfuggitogli di mano innumerevoli volte a tal punto da costringerlo a mettere in discussione la diretta televisiva.

A rischio la diretta, parlano fonti vicine al conduttore

“Non so se riesco ad andare avanti“, ha dichiarato in diretta Giletti ammettendo di non sentirsi in condizione di condurre e di non sapere se quello stato gli avrebbe permesso non solo di portare a termine la puntata ma di arrivare anche solo fino alle 22.

Un malessere che lo ha poi costretto anche a chiedere la pubblicità facendo presupporre che lo show si potesse interrompere all’improvviso.

Tornato in studio invece, Giletti ha poi portato a termine la serata insieme a tutti i suoi ospiti seppur a fatica. A distanza di ore dall’accaduto che ha comunque lasciato in apprensione il pubblico, fonti vicine al conduttore parlando con Fanpage.it gli avrebbero rivelato di che tipo di malore si sarebbe trattato. Stando a quanto riportato dalla testata, Massimo Giletti nel corso della puntata avrebbe accusato un forte mal di stomaco, un problema a cui oltretutto il conduttore di La7 non sarebbe nuovo soffrendo di tanto in tanto di coliche.

Ripresosi dopo la puntata, dopo un po’ di riposo, Giletti si sarebbe ripreso e al momento starebbe molto bene.