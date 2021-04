Sangiovanni e Madame sembrano legati da una bellissima amicizia. I due si conoscono da diverso tempo e a svelare come si sono conosciuti e cosa lega i due talenti è la mamma di Sangiovanni, in occasione di un’intervista a DiPiù. Sangiovanni con le sue barre ha conquistato il talent show di Amici, mentre Madame ha stregato il palco dell’Ariston con le sue esibizioni.

Sangiovanni e Madame in che rapporto sono oggi? Sono davvero amici?

Per chiarire ai fan di Sangiovanni, che tra lui e Madame esiste una bella amicizia, la cantante che ha conquistato Sanremo ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra un disegno di Sangiovanni fatto da lei per poi taggarlo.

Questo gesto, ha dato a tutti la certezza, semmai ce ne fosse bisogno che i due si conoscono e che sono molto amici.

A legare i due cantanti è l’amore per la musica e il rispetto reciproco per le capacità artistiche l’uno e dell’altro. Inoltre, nella quinta puntata del serale di Amici 2021 andata in onda proprio il sabato sera appena passato, Sangiovanni ha omaggiato Madame esibendosi completamente scalzo come la cantante aveva fatto al Festival di Sanremo.

Come si conoscono Sangiovanni e Madame: parla la mamma del cantante

Sangiovanni ha subito episodi ingiusti a scuola come Giulia, verso cui lo lega un rapporto d’amore nato nel talent show.

La musica ha salvato il giovane cantante dall’emarginazione in cui si era trovato.

La mamma del cantante tra i più amati in questa edizione di Amici, spiega a Di più: “Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli”.

Lidia, continua poi svelando come si sono conosciuti Sangiovanni e Madame e l’origine della loro amicizia: “Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame.

È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”.

Secondo queste dichiarazioni, sarebbe stata Madame a far conoscere Sangiovanni alla casa discografica offrendogli un’ottima opportunità artistica.