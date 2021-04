A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 19 aprile, il tema che torna protagonista è quello del colpo di fulmine. Già se n’era discusso in studio nella scorsa puntata, sullo spunto della frequentazione di Nicola e Alice, finita male.

Biagio, ex conoscenza di Gemma Galgani è stato chiamato a centro dello studio a inizio, ma dopo, l’attenzione si è spostata sul tronista Giacomo.

Uomini e Donne, puntata di oggi 19 aprile: Tina molo diretta

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 19 aprile, il primo protagonista è stato Biagio. Il Cavaliere ha cominciato una conoscenza con la new entry Sara. Biagio ha detto di essere stato subito colpito dalla Dama: “L’ho notata subito quando è entrata“.

I due protagonisti del parterre del dating show sono usciti insieme e si sono sentiti più volte. Sara ha parlato di colpo di fulmine: “Il colpo di fulmine può anche succedere“. Tina Cipollari ha subito sentenziato: “Un’altra illusa… Ne riparliamo tra qualche giorno… Ti do dieci giorni di tempo“.

La Dama, però, non s’è lasciata intimorire: “Sono abbastanza grande… Ho affrontato ben di peggio… Se son rose fioriranno“.

Giacomo va avanti con Martina

Nella puntata del 19 aprile di Uomini e Donne, anche Giacomo ha raccontato il proseguimento delle sue conoscenze.

Il tronista è stato protagonista di una romantica esterna con Martina. Per la corteggiatrice ha speso delle belle parole: “L’esterna più bella che abbiamo fatto… Le cose sono partite in salita, solo che adesso è tutto un po’ in discesa“.

Anche Martina si è aperta sui suoi sentimenti: “Inizio anch’io a non dormirci la notte… Ti vorrei al centro per cento“. La corteggiatrice ha comunque voluto sottolineare il fatto che lei, in realtà, pensi che il tronista abbia più sentimenti per Carolina: “I sentimenti stanno di là“.

L’esterna tra Giacomo e Carolina è stata più un chiarimento e, anche in studio, il tronista torna sull’argomento: “Ci sono dei comportamenti tuoi che a me non piacciono… Se tu sei così non puoi cambiare perché sei all’interno di un programma“.

Anche Gianni Sperti ha commentato il passo avanti evidente con Martina: “Esterna importante… Giacomo non ti ho mai visto così lanciato“.

