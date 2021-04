Come di consueto martedì 20 aprile 2021 tornano le estrazioni del Lotto attese dai tanti appassionati. La lotteria metterà in palio i suoi premi dalle ore 20:00, quando nelle sedi di Roma, Napoli e Milano saranno effettuati i sorteggi delle combinazioni.

Estrazioni Lotto: i dati dell’estrazione di sabato 17 aprile 2021

Anche sabato 17 aprile 2021 ci sono state le estrazioni del Lotto come sempre a partire dalle ore 20:00 nelle sedi di Roma , Milano e Napoli. I sorteggi effettuati in contemporanea hanno dato vita alle combinazioni di cui riportiamo il riassunto nella tabella a seguire:

BARI 59 61 41 4 32 CAGLIARI 10 68 19 11 85 FIRENZE 41 1 13 73 47 GENOVA 44 30 39 88 90 MILANO 67 88 33 13 32 NAPOLI 44 41 79 80 66 PALERMO 15 59 4 31 21 ROMA 46 68 56 78 58 TORINO 9 15 84 17 32 VENEZIA 81 4 84 42 35 NAZIONALE 52 16 63 62 46 Le combinazioni estratte sabato 17 aprile 2021.

Il sorteggio dalle urne ha saputo regalare delle soddisfazioni ai giocatori che hanno compiuto delle giocate, donando loro vincite sparse in tutte le regioni d’Italia. La tabella sottostante riporta tutte le vincite di sabato 17 aprile 2021 che si sono verificate regione per regione, specificando anche il numero di vincite ed il loro ammontare:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 5,354 264.719,00 € BASILICATA 1,936 68.999,00 € CALABRIA 5,677 255.285,00 € CAMPANIA 15,843 907.258,00 € EMILIA ROMAGNA 18,237 933.668,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 5,158 221.813,00 € LAZIO 19,293 1.039.108,00 € LIGURIA 8,427 409.191,00 € LOMBARDIA 49,681 2.195.530,00 € MARCHE 5,911 287.956,00 € MOLISE 1,073 41.850,00 € PIEMONTE 20,560 1.006.212,00 € PUGLIA 19,371 783.562,00 € SARDEGNA 8,040 387.121,00 € SICILIA 21,456 1.310.219,00 € TOSCANA 10,995 650.257,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 2,414 136.607,00 € UMBRIA 2,708 151.169,00 € VALLE D’AOSTA 596 47.991,00 € VENETO 19,731 864.035,00 € Le vincite al gioco del Lotto dopo l’estrazione di sabato 17 aprile 2021.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.