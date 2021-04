Jo Squillo ha confidato le sue condizioni di salute a Pomeriggio 5. Dopo l’incidente all’Isola dei Famosi 2019, per la cantante è iniziato un calvario vero e proprio che ora pare culminato nel dramma dell’impossibilità di tornare a correre e ballare.

Jo Squillo: l’incidente a l’Isola dei Famosi 2019

Jo Squillo ha rivelato i suoi problemi di salute a Barbara D’Urso durante una puntata di Pomeriggio 5. La storica cantante e presentatrice simbolo degli anni ’80 e ’90 ha ripercorso il suo dramma dall’incidente all’Isola dei Famosi 2019.

Infatti, nel corso del reality la Squillo si era fratturata un piede cadendo durante una prova.

Già i medici dell’Isola avevano riconosciuto la gravità dell’incidente e l’avevano costretta a lasciare il programma per curarsi. “Mi sento serena anche se i dottori mi hanno dato 4 settimane per questa rottura dell’astragalo”, aveva detto nel videomessaggio di addio agli altri naufraghi. Un mese di convalescenza e poi la riabilitazione che però non sono serviti a farla guarire. Oggi, infatti, quelle 4 settimane sono diventate un calvario di 2 anni.

Jo Squillo, la rivelazione sui suoi problemi di salute a Pomeriggio 5

Jo Squillo ha spiegato a Pomeriggio 5: “Sono 2 anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura.

Ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine”. Il problema che ha avuto al piede, quindi, le ha causato un cambio di postura che l’ha portata a sforzare il ginocchio e, alla fine, a consumare la cartilagine. La cantante ha raccontato che in questo periodo sta facendo delle infiltrazioni, che le causano molto dolore. Inoltre: “Ho la fobia degli aghi – ha detto – Svengo quando vedo un ago e per me fare questa cosa è sicuramente una sfida pazzesca. Mi fa molto male”. E ha concluso: “Non potrò più correre né ballare”, le sue due passioni.

Jo Squillo, i suoi problemi di salute su Instagram

Jo Squillo aveva già parlato ai suoi fan delle proprie condizioni di salute in un post su Instagram, in cui aveva ripreso un medico che le faceva un’infiltrazione al ginocchio. E aveva commentato: “Oggi mi hanno detto che non potrò più correre e forse nemmeno più ballare”. Durante Pomeriggio 5 ha spiegato il perché di quel post: “Non avere più la cartilagine porta ad avere un male pazzesco. Mi sono ripresa con la telecamera sennò sarei svenuta prima. È un’esorcizzazione, mi sono concentrata sull’altra me”.