La relazione tra la comica e conduttrice Katia Follesa e il collega Angelo Pisani dura da moltissimi anni. Nonostante ciò, il loro amore ha vissuto momenti davvero difficili e più volte hanno rischiato la rottura.

Katia Follesa, un amore tormentato

In queste settimane si è molto parlato della comica Katia Follesa in relazione alla sua partecipazione al programma di Amazon Prime LOL – chi ride è fuori, diventato un vero e proprio fenomeno di costume, in grado di diffondersi in maniera virale sui social. Da qualche giorno a questa parte però il suo nome risuona anche nei salotti del gossip dopo l’intervista rilasciata a Intimità nella quale ha raccontato i dettagli della sua vita privata.

A sorprendere è soprattutto quanto emerso riguardo la sua relazione con Angelo Pisani.

Nonostante i 2 siano legati da molto tempo, caratteristica quasi unica per una coppia del mondo dello spettacolo, il loro è stato un amore tormentato. Ripercorrendo i primi anni della relazione, Katia Follesa ha ammesso di aver fatto molta fatica.

Una relazione nata ai tempi di Zelig

Katia Follesa, classe ’76, era una fan sfegatata di Angelo Pisani ai tempi di Zelig. Lo seguiva assiduamente e l’aveva cercato per chiedergli un autografo (che conserva ancora oggi).

Era il 1999 e i 2 iniziarono a frequentarsi grazie alla tenacia e alla costanza di lei, determinata a costruire una relazione duratura. Come racconta nell’intervista a Intimità: “L’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta. Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi”, riportano molti giornali di gossip.

E prosegue: “Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose.

Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai“.

Katia Follesa e Angelo Pisani oggi

Ad un certo punto Angelo ha capito che sarebbe potuta essere davvero Katia la donna della sua vita. Alla fine è nata anche la loro figlia Agata nel 2010. Le loro dinamiche di coppia e la loro vita familiare sono persino diventate una sitcom, nata da un’idea spuntata durante il lockdown. In Social family Katia, Angelo e Agata si mostrano nella loro quotidianità, fatta di cose semplici e sketch esilaranti.

Il format, andato in onda su Real Time nel 2020 è stato l’apice del riavvicinamento della coppia. Come raccontato al Corriere della sera in occasione del debutto: “Pensiamo di essere cresciuti come coppia. Ritrovarci ci ha dato anche una forte spinta comica“.

E il matrimonio?

Katia Follesa e Angelo Pisani non sono sposati. Come racconta nell’intervista a Intimità, Katia non è mai stata una bimba che sognava l’abito bianco. Negli anni più volte si è parlato di matrimonio ma entrambi lavorano molto e farebbero fatica a trovare il tempo per organizzare la cerimonia.

Tuttavia la comica non esclude che in futuro la coppia possa festeggiare l’amore che li lega da oltre 20 anni con una bella festa circondati da amici e parenti.

