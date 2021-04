Martedì 20 aprile 2021 torna la caccia alla combinazione vincente del Million Day in grado di donare un premio da 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Anche oggi riparte la caccia alla cinquina vincente della lotteria che sta appassionando gli italiani e dando loro dei ricchi premi. Il Million Day, nei mesi di marzo ed aprile, è stato in grado di donare la cifra più alta già 4 volte, assegnando anche altre vincite in tutta Italia.

L’ultima giocata che ha centrato la combinazione vincente in ordine cronologico risale a lunedì 12 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Teramo, in Abruzzo, è stato in grado di centrare i 5 numeri vincenti.

Il giocatore, che aveva partecipato all’estrazione con un abbonamento da 7 concorsi, si è portato a casa 1 milione di euro che è il premio massimo del gioco. Nella stessa estrazione di lunedì 12 aprile la combinazione vincente è stata in grado di regalare soddisfazioni anche a tanti altri partecipanti che sono riusciti a centrare 4 dei 5 numeri estratti, arrivando a mettere a segno ben 117 vincite da 1000 euro.

Il totale aggiornato di tutti i vincitori a partire dal 2018, anno in cui è stato inaugurato il concorso, comprende ben 163 i giocatori baciati dalla fortuna che hanno vinto il premio più alto.

Il totale dei nuovi milionari in questo fortunato 2021 vede già 17 giocatori dislocati in ogni parte d’Italia. Il Million Day, oltre ad aver regalato tutte queste vincite milionarie, continua a dare soddisfazioni anche a chi mette a segno i punteggi minori. Basti pensare che da quando è stato istituito questo gioco il totale dei premi erogati supera i 375 milioni di euro, con oltre 42 mila vincite da 1000 euro.

Million Day: le ultime estrazioni e i numeri vincenti

Le estrazioni del Million Day si susseguono giorno dopo giorno senza sosta dal lunedì alla domenica sempre alle ore 19:00.

Nella tabella di seguito riportiamo quelle che sono state le ultime estrazioni tenutesi per gli ultimi 10 concorsi:

LUNEDÌ 19/04 24 38 40 50 55 DOMENICA 18/04 13 28 41 49 50 SABATO 17/04 2 22 37 51 53 VENERDÌ 16/04 3 15 18 21 23 GIOVEDÌ 15/04 14 17 25 45 46 MERCOLEDÌ 14/04 22 36 38 44 46 MARTEDÌ 13/04 2 18 22 34 55 Le ultime estrazioni del Million Day.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un

servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.