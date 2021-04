Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi Cancro, ultimamente avete attraversato alcune giornate burrascose e nuvolose, ma ora le cose sembrano voler progressivamente migliorare! Tutte quelle nubi che rendevano triste e buio il vostro cielo si stanno via via diradando, permettendovi di vedere qualche timido raggio di sole all’orizzonte.

Venere sembra voler sorreggere e farsi garante del vostro benessere di mercoledì, migliorando la vostra salute mentale. Mentre la Luna, forte nel vostro segno, dovrebbe cancellare la stanchezza, donandovi un sano e salutare riposo notturno!

Leggi l’oroscopo del 21 aprile per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 21 aprile: amore

Nella giornata di mercoledì il vostro rispetto nei confronti del partner e delle sue esigenze saranno i sentimenti principali ad allietare i vostri rapporti amorosi, cari amici del Cancro! Tutti i vostri sforzi e le attenzioni si trasformeranno in una rinnovata dolcezza della persona che vi sta accanto, nei vostri confronti!

Per i single non sembrano esserci grandissime novità a portata di mano, ma neppure eventi negativi, quindi potreste tranquillamente continuare la vostra ricerca dell’amore eterno!

Oroscopo Cancro, 21 aprile: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa, carissimi amici nati sotto il segno del Cancro. Nella giornata di mercoledì sembra, infatti, che la presenza dissonante di Mercurio nei vostri piani astrali possa causarvi qualche problema. Dovreste essere interessati da un litigio tra voi e un vostro collega a causa di un paio di parole di troppo.

Nel caso vi fosse possibile, cercate di reprimere questi sentimenti contrastanti, perché potrebbero causarvi altri problemi più grossi.

Oroscopo Cancro, 21 aprile: fortuna

Amici del Cancro, la fortuna è parzialmente a vostro favore questo mercoledì. Non sembra avere in serbo alcuna sorpresa entusiasmante per voi, ma il suo supporto potrebbe essere fondamentale per evitare o risolvere velocemente quella brutta discussione sul lavoro.