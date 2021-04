Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, la positività di transiti che vi ha accompagnato nella giornata di ieri sembra oggi volersi leggermente chetare. Marte, in particolar modo, dovrebbe provocarvi alcuni alti e bassi per quanto riguarda i rapporti con la vostra famiglia. Però, dall’altra parte, potrete contare sull’importante supporto della Luna, che sosterrà la vostra salute psicofisica, permettendovi di sperimentare alcuni momenti di gioia con il vostro partner o con gli amici di una vita!

Oroscopo Pesci, 21 aprile: amore

La Luna si fa portatrice delle cose belle che potrebbero toccare la vostra sfera sentimentale, carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci! La vostra passionalità dovrebbe essere alle stelle, permettendovi un migliore impegno nella relazione. Voi single, invece, dovreste essere investiti da un’energia che vi spingerà verso importanti conquiste amorose, purché vi lasciaste un po’ andare, ovviamente.

Accettate quell’invito e scoprite dove potrebbe condurvi quel nuovo rapporto!

Oroscopo Pesci, 21 aprile: lavoro

Sul lavoro non sembra essere tutto rose e fiori, cari Pesci. Alcuni colleghi potrebbero serbare un po’ di rancore nei vostri confronti, anche se potreste non capirne il perché. Cercate di non dare troppo peso alle voci che circoleranno su di voi, perché dandogli adito non farete altro che giocare la stessa partita di chi le ha fatte circolare, facendogli vedere che hanno colpito nel segno infastidendovi non poco.

Oroscopo Pesci, 21 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna in questa giornata, amici dei Pesci, sembra porsi abbastanza distante dalla vostra orbita celeste. Non ci sono sorprese o novità dietro l’angolo per voi, ma neppure inciampi verso destini bui e tristi, quindi rallegratevi e non dateci troppo peso. Evitate gli investimenti e le spese poco ponderate.