A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 20 aprile, Dame e Cavalieri si sono messi in gioco con la sfilata a tema. L’argomento scelto per le esibizioni odierne era: “Come una star“.

La prima a esibirsi è stata Gemma che si è calata nei panni di Madonna, stupendo il pubblico e scatenando le immancabili frecciatine di Tina.

Uomini e Donne puntata di oggi 20 aprile: l’outfit di Gemma

Nella puntata di oggi 20 aprile di Uomini e Donne Gemma Galgani ha partecipato alla sfilata con un outfit molto particolare. La Dama torinese ha impersonato Madonna nella canzone Like a virgin. Gemma ha indossato una gonna di tulle bianca, un corsetto e un velo da sposa, in vita una cintura con la scritta “Boy Toy“.

La stylist Anahi ha commentato la scelta: “Una donna coraggiosa e comincia a essere divertente”. La Dama ha scelto una coreografia particolare, uscendo da una grande torta nuziale con un manichino vestito da sposo e ha spiegato la scelta musicale: “Ogni storia nuova è sempre vergine, ricca di emozioni diverse“.

I Cavalieri hanno dato voti alti alla performance di Gemma, ma Tina non è stata d’accordo: “Già è partita una nuova querela… Dalla signora Ciccone, in arte Madonna… Scusa ma stai pensando a come pagherai il risarcimento?

“. Sulla scelta musicale ha aggiunto: “Proprio il caso tuo“.

Una sfilata di polemiche

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 20 aprile, le Dame hanno sfilato vestite da star. Ida, in particolare, ha interpretato Jennifer Lopez, ma l’opinionista Tina Cipollari non ha capito di chi si trattava: “Chi era? Romina Power?“.

Gianni Sperti invece ha più volte battibeccato con Luca, per i voti, secondo lui insensati: “Che t’è mancato Luca? Così prendiamo consiglio da te per le prossime sfilate… Le motivazioni te le inventi a caso quando faccio la domanda?”. L’opinionista ha definito il Cavaliere un finto perbenista.

Approfondisci:

Gemma come Charlize Theron

Torna un ex di Gemma a Uomini e Donne

Tina spiega la sua assenza da Uomini e Donne