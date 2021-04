Amici va avanti. Il programma del sabato sera di Canale 5 procede spedito verso la sua finale, con ancora molti alunni in gara per aggiudicarsi il premio. La maestra Alessandra Celentano è sempre pronta a rendere più “difficile” il confronto tra gli alunni lanciando guanti di sfida e questa volta tocca a Samuele Barbetta.

Amici20: la sfida di Alessandra Celentano

Amici ritorna in onda sabato sera e sotto guanto di sfida c’è Samuele, allievo di Veronica Peparini. A lanciare la sfida, nemmeno a dirlo, è Alessandra Celentano. La maestra, del resto, è appena “riuscita” a far eliminare Martina Miliddi, sottoposta a molti guanti di sfida, e ora ha messo gli occhi sul ballerino della Peparini.

La notizia della sfida raggiunge Samuele in casetta che ascolta le parole della Celentano. “In vista della sesta puntata del Serale la maestra Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida tra Serena e Samuele!“, si legge sul profilo Instagram ufficiale del programma di Amici.

“Samuele ha sicuramente talento nel rappresentare danzando i suoi stati d’animo“, spiega la Celentano nel video mostrato a Samuele. “È un talento che indubbiamente lo proietterà verso una carriera da coreografo. In questo momento però siamo in una gara tra ballerini che sono chiamati a dare prova di versatilità spesso su stili non propri“.

Insomma, per il ballerino ci sono belle parole, ma anche una sfida che si preannuncia interessante: “Samuele è sempre stato tenuto sotto una campana di vetro grazie alla conduttrice che si spende a farlo improvvisare e a Veronica Peparini che appoggia questa iniziativa“, aggiunge la Celentano attaccando Maria De Filippi, conduttrice del programma e la maestra Peparini.

Guarda il video:

Amici20: la risposta di Samuele

A Samuele quindi tocca reagire e mettersi alla prova. Il ballerino commenta così le parole della Celentano: “Credo assolutamente di poterci provare, ne parlerò anche con Veronica.

Un po’ mi dispiace“. Poi spiega: “Io credo che la sua idea di versatilità vada quasi a spegnere il carattere di un ballerino. Io devo andare a fare una cosa per la pura dimostrazione di far vedere che il mio corpo è in grado di fare determinate cose. Io credo che la versatilità di un ballerino sia lasciarlo libero di esprimersi a 360 gradi, anche perché io non voglio fare queste cose nella mia vita“. Come sempre sabato sera sarà la giuria a decidere.