Bianca Atzei vuole diventare mamma, la reazione del fidanzato

Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti hanno pubblicato un video sui social in cui lei gli annuncia che vuole diventare mamma. “Amore, ho deciso”, ha esordito la cantante. “Voglio avere un figlio”, ha detto alla telecamera, poi si è voltata a guardare Corti. Il comico e inviato delle Iene l’ha guardata, ha sorriso e ha replicato: “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina?

”. Poi, è arrivato il colpo di scena: “E con chi?”, ha detto Corti sorridendo.

Bianca Atzei mamma? La verità al di là dello scherzo

Il simpatico video di Bianca Atzei e Stefano Corti ha scatenato l’ilarità tra i loro fan. Molti i commenti divertiti, anche di personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Ma cosa c’è di vero dietro a questo siparietto comico? È solo uno scherzo o davvero i due starebbero pensando di avere un figlio? Un barlume di chiarimento sembrerebbe arrivare dalla stessa Bianca Atzei a risposta di un commento di Francesco Oppini. L’ex gieffino, infatti, aveva scritto: “Se non ci stai prendendo per i fondelli come tuo solito, congratulazioni vere solo per l’idea!

Un abbraccio a tutti e due”. La cantante, allora, ha risposto: “Ciao Franci, l’idea c’è eccome, ma lui rimane sempre lo stesso!”. Una frase che sembrerebbe rivelare che il desiderio di avere un figlio ci sia davvero da parte della coppia.

La storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme dal 2019, e si sono conosciuti grazie a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. “Mi fa molto ridere”, ha rivelato una volta, secondo diversi fonti, Bianca Atzei, raccontando di come Corti si fosse presentato al primo appuntamento coi suoi genitori in ciabatte a boxer per una scommessa coi fan.

Entrambi sembrano aver trovato insieme la felicità e la stabilità, soprattutto la cantante dopo la fine della lunga storia con il motociclista Max Biaggi.