Grande emozione per Cristina Parodi, che durante l’ultima puntata de La Canzone Segreta è stata raggiunta dalle lettere dei suoi figli (lontani per carriera e studi) e che, per via della pandemia, non possono tornare a casa da diverso tempo.

Le loro parole, lette in studio, sono state un balsamo per i sentimenti della conduttrice, che ha apprezzato ovviamente moltissimo.

Cristina Parodi, le dediche dei figli Angelica, Benedetta e Alessandro

Ospite de La Canzone Segreta, Cristina Parodi ha avuto una bellissima sorpresa: Benedetta, Alessandro ed Angelica, i suoi figli, che hanno registrato dei video dedicati alla madre e mandati in onda nel programma condotto da Serena Rossi.

La prima a comparire sul grande schermo è Benedetta, la maggiore, 25 anni, che dice: “Ciao mamma, so che ormai è un po’ che siamo lontane, ma volevo dirti che non c’è stato un singolo momento in cui io non ti abbia sentita vicino a me negli ultimi mesi e oggi in particolare vorrei tanto essere lì con te per vivere questa emozione, ma ti mando tutto il mio amore da qui e ti prometto che torno presto”.

Poi è venuto il turno di Angelica (19 anni) e Alessandro. “Sei tu la primissima persona che mi ha trasmesso questa grande passione, che è quella per la musica” dice Angelica, che continua: “Te ne sono grata.

Porterò sempre con me ogni momento che abbiamo passato insieme a cantare e suonare. Goditi questa sorpresa e sappi che noi tre siamo lì con te”.

Alessandro, invece, punta dritto al cuore, parlando di come sia palese il dolore che provoca la distanza tra una madre e un figlio: “So che a volte può essere doloroso vederci crescere ed andare lontano. Ci tenevo che sapessi che ogni momento passato con te mi fa capire che non si è mai troppo grandi per aver bisogno di un abbraccio della propria mamma”.

Cristina Parodi, i figli: chi sono Angelica, Benedetta ed Alessandro

Benedetta, Angelica e Alessandro sono i 3 figli nati dal matrimonio di Cristina Parodi e Giorgio Gori, coniugi dal 1995.

Tutti e 3 sono ventenni e stanno vivendo un momento di crescita fondamentale che li ha portati a vivere lontano da casa, sin dal momento della scelta dell’università, che per esempio ha portato Alessandro a Siena ed Eleonora a Bra (alla facoltà di scienze gastronomiche).

Alessandro, il “figlio di mezzo”, è laureato in scienze ambientali e naturali ed è molto attivo alle tematiche ecologiste. Grande amante dei viaggi, è spesso lontano da casa, a volte anche per via della sua passione: il surf.

Benedetta, la maggiore, è diplomata al liceo linguistico e successivamente si è laureata in scienze gastronomiche all’università di Bra. È molto legata alla sorella Angelica ed alla cugina Matilde, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa.