Davide Donadei, ex di Uomini e Donne, operato agli occhi: le prime parole su Instagram dopo l'intervento

L’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei si è sottoposto di recente a un intervento agli occhi e dopo un periodo lontano dai social, ha deciso di scrivere un messaggio ai suoi follower per aggiornarli sul suo stato di salute.

Il ragazzo è costantemente seguito dalla fidanzata Chiara Rabbi ma ammette di soffrire abbastanza.

Davide Donadei e l’operazione agli occhi

In tempi recentissimi la fidanzata di Davide Donadei, Chiara Rabbi, ha risposto a qualche domanda posta dai suoi fan via Instagram e ha parlato anche dell’operazione a cui si è sottoposto il fidanzato Davide Donadei. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che entrambi si trovavano a Pisa perché il suo ragazzo si doveva sottoporre a un intervento agli occhi.

“Abbiamo alloggiato a Firenze che è a 45 minuti dalla clinica in cui si sta operando”, ha specificato rispondendo alla curiosità di una fan. “Siamo tornati a casa, tutto il giorno ho fatto da badante a Davide – ha aggiunto qualche ora dopo – sta bene, oddio, insomma i fastidi ci sono”.

Il messaggio di Davide Donadei su Instagram

Poche ore dopo l’operazione, Davide Donadei ha deciso di rompere il silenzio condividendo con i fan gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

“Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state domandando come sto”, ha affermato il ragazzo con il sostegno della fidanzata.

Davide Donadei aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dopo l’intervento agli occhi Fonte: Instagram

“Sto abbastanza bene – ha annunciato, per poi aggiungere ulteriori dettagli – per assurdo il post è ‘peggio’ dell’intervento”. Sembra che Davide abbia trascorso momenti un po’ difficili tornato a casa dall’ospedale, tanto da dichiarare: “Sto a soffrì”. Il ragazzo ha scelto però di aggiungere un emoji che ride a questa sua frase, lasciando intendere come nonostante stia percependo del dolore, la voglia di sorridere sia ancora presente.

“Per mia fortuna è andato tutto alla grande”, ha scritto ancora, rassicurando tutti coloro che nella giornata di ieri si erano dimostrati preoccupati.

Il ringraziamento ai fan

Aggiornati i follower sulle sue condizioni di salute, Davide ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per i messaggi ricevuti. “Volevo ringraziarvi di cuore – ha iniziato – anche se non vi potrò leggere per qualche giorno”. Pare infatti che a causa dell’intervento l’ex tronista non possa ancora utilizzare normalmente il suo cellulare, la luce dello schermo potrebbe recargli degli spiacevoli fastidi.

“Mi fa tanto piacere sentire così tanto affetto”, ha concluso prima di firmarsi e di aggiungere un’ultima postilla.

“Grazie da parte di entrambi”, ha fatto ancora scrivere alla sua fidanzata, che si è probabilmente occupata personalmente di disegnare un cuore a fianco di quest’affermazione.