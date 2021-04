Gessica Notaro, nessuna attenuante per Edson Tavares che la sfregiò con l'acido: il motivazioni di sentenza della Cassazione

Arrivano a distanza di mesi le motivazioni della sentenza che la Cassazione ha emesso lo scorso 15 dicembre e che ha condannato in via definitiva Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per l’aggressione alla sua ex fidanzata, Gessica Notaro, da lui sfregiata con l’acido.

Gessica Notaro, sfregiata con l’acido: nessuna attenuante per Tavares

Emergono a distanza di mesi le motivazioni di sentenza scritte dalla quinta sezione penale della Cassazione che ha condannato in via definitiva Edson Tavares per l’aggressione con l’acido alla sua ex fidanzata Gessica Notaro. Una sentenza che non ha preso in considerazione alcuna attenuante per Tavares, condannato a 15 anni di carcere: “Nessuna frustrazione amorosa per quanto dolorosa“, riporta AdnKronos diffondendo le motivazioni.

Nessuna giustificazione plausibile che sia valsa come attenuante in quanto “la gravità della condotta sostenuta, nel caso in esame, da lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della razionalità“, riporta sempre l’agenzia stampa.

Gessica Notaro verso un nuovo sorriso

Pienamente attendibili le deposizioni rilasciate dall’ex fidanzata Gessica Notaro, vittima dell’aggressione di Tavares i cui segni della violenza sono rimasti indelebili.

“La gravità di questa condotta (deformazione dell’aspetto della persona con lesioni permanenti al viso), del resto, ha costituito oggetti di recente attenzione del legislatore, con la legge n.69/2019 cosiddetto ‘Codice rosso’ ha previsto un apposito reato per le lesioni aventi tali caratteristiche“, hanno poi evidenziato gli ermellini ribadendo la gravità del reato, tale da non prevedere in sentenza alcuna possibilità d’attenuante.

Quanto alla Notaro, proprio qualche giorno fa la ragazza si è sottoposta ad un nuovo intervento.

“Oggi mi slegano il sorriso“, aveva scritto sui social la Notaro commentando la nuova operazione, una delle tante che la sta portando lentamente a riacquistare i lineamenti del viso persi nella brutale aggressione subita.

