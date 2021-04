Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Felicitatevi, carissimi amici del Capricorno, perché l’influenza negativa della Luna dovrebbe finalmente lasciare la vostra orbita. Nel corso di questo giovedì potrebbe essere necessario recuperare un qualche rapporto incrinatosi nei giorni precedenti, soprattutto all’interno della sfera familiare.

Oppure, qualcuno della vostra cerchia più stretta potrebbe rivolgersi a voi per ottenere un aiuto nella risoluzione di un qualche suo problema secondario e trascurabile. Offrite la vostra preziosa mano, anche se il problema vi sembra futile, ve ne saranno estremamente grati!

Oroscopo Capricorno, 22 aprile: amore

Occhio cari amici nati sotto il segno del Capricorno, perché il rapporto con la vostra dolce metà non sembra essere molto favorito questo giovedì. Il vostro cielo non è certamente uno dei più chiari e luminosi, e la sintonia con il partner potrebbe risentirne notevolmente.

Cercate solo di non creare problemi o discussioni, le cose troveranno la loro naturale risoluzione se non si ingigantiscono eccessivamente.

Oroscopo Capricorno, 22 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, potreste essere chiamati a risolvere una qualche incomprensione tra due colleghi. L’amabilità che contraddistingue il vostro animo pacato si rivelerà vincente per mediare tra i due interessati affinché riescano a trovare una soluzione accettabile al loro problema. Mettetevi in gioco, in fin dei conti vi piace essere interpellati in questi contesti!

Oroscopo Capricorno, 22 aprile: fortuna

Amici del Capricorno, la fortuna dovrebbe garantirvi alcune buone possibilità in questa giornata tutto sommato luminosa. Nulla di eccellente o che vi traghetterà verso nuovi orizzonti, quanto un influsso positivo che vi permetterà di prendere qualche decisione azzeccata.