A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, Gemma Galgani è stata sorpresa da un regalo inatteso. Il Cavaliere Aldo ha dichiarato i suoi sentimenti per la Dama, portando in dono un ciondolo in corallo.

Ma, dopo, è stata la volta di Angela e Luca e l’atmosfera si è fatta più tesa.

Uomini e Donne puntata di oggi 21 aprile: Angela infuriata con Luca

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, dei post di Instagram sono diventati oggetto di una lunga discussione. Angela ha accusato Luca, sua ex conoscenza, di averla offesa con dei commenti sul famoso social network.

Secondo la Dama, Luca non ha avuto rispetto nei suoi confronti: “Ho una dignità che va rispettata… Sono stata offesa e tu confermi l’offesa di terze persone… Le persone che mi difendono tu le attacchi“.

Le parole utilizzate da Luca su Instagram, sono state lette in trasmissione. Il Cavaliere si dichiarava contento per la fine della relazione con la Dama: “Meno male che me ne sono uscito“.

Inoltre Luca affrontava il problema dell’età di Angela, in relazione al volersi costruire una famiglia e dell’avere dei figli.

Pioggia di critiche per Luca

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 21 aprile Luca ha provato a difendersi dalle tante critiche per il suo atteggiamento sui social: “Io non ho niente da nascondere, un confronto con te mi fa piacere… Sono cose che penso e di cui parlo tranquillamente“.

Il Cavaliere ha spiegato di aver scritto quei commenti un po’ per rabbia per la nuova conoscenza di Angela con Armando, ma anche di getto senza un reale motivo: “Mi mettete in croce perché ho messo delle cose sui social… Non c’è un motivo“.

Gianni Sperti invece si è detto convinto che Luca l’abbia fatto per scatenare una polemica ed essere chiamato a centro studio: “Cominciare a far parlare di sé in un’altra sede… Era chiusa“.

Anche Gemma, Biagio, Isabella e altri protagonisti del parterre hanno criticato il Cavaliere.

