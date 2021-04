Giulia Salemi sembra essere rinata dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip: amore e lavoro proseguono a gonfie vele, ma tre anni fa le cose non erano altrettanto rosee.

Giulia Salemi racconta il suo periodo roseo

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, la bella influente ha racontato di star vivendo finalmente un periodo florido, una rinascita dopo quello buio vissuto tre anni fa. Amore e lavoro vanno a gonfie vele e tutto questo grazie alla recente partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio lì ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli e pare che i due potrebbero anche approdare a Temptation Island durante la prossima stagione.

Oltre a questo, ha anche preso il via il suo format su Mediaset Play Salotto Salemi, nato da un progetto avviato durante il primo lockdown basato su una serie di dirette Instagram fatte dall’influncer.

Quando nessuno voleva Giulia Salemi in tv

Non sempre però per Giulia Salemi le cose sono state così tranquille, come lei stesa ha raccontato a Diva e Donna, tre anni fa credeva che la sua carriera televisiva fosse finita ancor prima di iniziare. “Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano.

Mi hanno fatto capire che ero brutalmente fuori luogo per la televisione” ha raccontato Giulia.

È stato davvero un periodo buio, dal quale faceva fatica ad uscire: “Piangevo, passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare serie tv. Poi ho reagito. Rialzarsi è bello, quando sei caduta”.

Giulia Salemi e il suo “Salotto”

Ora Giulia Salemi ha una striscia tutta sua su Mediaset Play in onda il venerdì alle 19 dallo scorso 16 aprile. Si tratta di un format nato, come lei stessa ha raccontato a Super Guida Tv, sui social durante il lockdwon.

Giulia Salemi trucca le sue amiche che verrano a fare visita e con loro chiacchiererà amabilmente.

Tra le ospiti del suo salotto ci sono Dayane Mello, Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, Arianna Cirrincione e Gaia Zorzi.

Giulia Salemi e l’amore per la tv

“Sono contenta perché sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti” ha raccontato Giulia Salemi ma aggiunge anche che vorrebbe poter fare un salto: “L’opportunità per farmi conoscere l’ho avuta e ora mi piacerebbe sperimentare la conduzione. (…) “Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa.

Se mi venisse proposto accetterei volentieri”.

