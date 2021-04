Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Saturno è ancora forte nella vostra orbita, carissimi amici dell’Acquario, donandovi una nuova saggezza che vi porterà anche degli ottimi livelli di calma e lucidità. Grazie a lui dovreste sentirvi anche più collaborativi con i vostri colleghi e attivi nel completamento delle ultime mansioni che vi faranno da ponte verso il fine settimana e permettendovi poi di godere di una rinvigorente tranquillità!

Oroscopo Acquario, 23 aprile: amore

Ottime prospettive ancora una volta per voi amici single dell’Acquario. Quell’invito o quel flirt che avevate considerato passeggero potrebbero portare i loro tanto agognati frutti, provate a vedere dove il destino vi conduce, non si sa mai come possa evolversi una relazione! Voi amici impegnati in una relazione, invece, vi preparate per un fine settimana fuori porta, una piccola gita all’insegna dei vostri bei sentimenti di coppia!

Oroscopo Acquario, 23 aprile: lavoro

Dovreste essere in grado di terminare tutte le vostre mansioni obbligatorie abbastanza in fretta, facendovi poi carico di qualche altro impegno secondario dei vostri colleghi. Siete buoni di cuore e vi piace aiutare, anche se questo non vi porterà alcun beneficio tangibile. Ma anche la gratificazione da parte chi avete aiutato può essere una paga decisamente soddisfacente!

Oroscopo Acquario, 23 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra voler quasi giocare la partita per voi, facendosi artefice e promotrice del vostro benessere generale.

Non ha in serbo sorprese, svolte o regali per voi, ma il suo influsso è già decisamente marcato e positivo, quindi rallegratevene in ogni caso!