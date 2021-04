Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La vostra giornata di venerdì, carissimi amici del Leone, sembra essere decisamente soddisfacente sotto quasi tutti i punti di vista! La Luna è fortissima nella vostra orbita, garantendovi alcune buonissime prospettive per la giornata. Sempre grazie al suo buonissimo influsso la vostra socievolezza dovrebbe essere alle stelle, permettendovi di passare dei bellissimi momenti di convivialità con chi vi fa stare bene.

Anche le nuove conoscenze sono favorite, con ottime ripercussioni su voi amici single del segno!

Oroscopo Leone, 23 aprile: amore

Questo venerdì sembra volervi aprire le porte ad un fine settimana all’insegna dell’amore e delle belle speranze per la vostra relazione! Occhio solo alla posizione di Saturno e Urano che potrebbero causarvi un piccolo dissapore con la vostra dolce metà, nel caso in cui non riusciate a tenere a freno la vostra voglia di primeggiare e avere sempre ragione.

Voi single dovreste sfruttare la vostra rinnovata socievolezza per fare un paio di conoscenze nuove, lì in mezzo potrebbe esserci il vostro futuro partner.

Oroscopo Leone, 23 aprile: lavoro

Una buona occasione dovrebbe garantirvi la stima di qualcuno di importante all’interno del vostro posto di lavoro. Dovrebbe venirvi offerta una nuova mansione leggermente delicata, cercate di portarla a termine, dimostrando il vostro valore, specialmente se state ambendo ad un qualche tipo di rinnovamento, economico o nella posizione che occupate.

Oroscopo Leone, 23 aprile: fortuna

La Dea bendata vi osserva seppur si trovi leggermente distate dalla vostra orbita, carissimi nati sotto il segno del Leone. La sua influenza dovrebbe aprirvi le porte al benessere, permettendovi di godere di tutte le piccole cose che il destino vi offre!